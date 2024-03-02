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Хмарно та без опадів: погода в окупованому Криму на 3 березня
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Хмарно та без опадів: погода в окупованому Криму на 3 березня

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Погода, Крим, Ялта
Ялта, Крим. Фото: Суспільне Крим

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у неділю, 3 березня, невелике похолодання. Очікується +9...+13 градусів. Дощів не передбачається.

Про це повідомляє гідрометцентр Росії.

Температура повітря у Криму по містах:

  • Сімферополь — до +13 градусів, хмарно;
  • Чорноморське — до +9 градусів, хмарно;
  • Євпаторія — до +11 градусів, хмарно;
  • Севастополь — до +9 градусів, хмарно;
  • Алупка — до +12 градусів, хмарно;
  • Ялта — до +12 градусів, хмарно;
  • Алушта — до +11 градусів, хмарно;
  • Судак — до +10 градусів, хмарно;
  • Коктебель — до +12 градусів, хмарно;
  • Феодосія — до +9 градусів, хмарно;
  • Керч — до +10 градусів, хмарно.

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