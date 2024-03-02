Хмарно та без опадів: погода в окупованому Криму на 3 березня

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у неділю, 3 березня, невелике похолодання. Очікується +9...+13 градусів. Дощів не передбачається.
Про це повідомляє гідрометцентр Росії.
Температура повітря у Криму по містах:
- Сімферополь — до +13 градусів, хмарно;
- Чорноморське — до +9 градусів, хмарно;
- Євпаторія — до +11 градусів, хмарно;
- Севастополь — до +9 градусів, хмарно;
- Алупка — до +12 градусів, хмарно;
- Ялта — до +12 градусів, хмарно;
- Алушта — до +11 градусів, хмарно;
- Судак — до +10 градусів, хмарно;
- Коктебель — до +12 градусів, хмарно;
- Феодосія — до +9 градусів, хмарно;
- Керч — до +10 градусів, хмарно.
Читати ще
Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook