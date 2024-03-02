Армія РФ атакувала Сумщину дронами, обстрілювала з мінометів та артилерії

Протягом дня 2 березня армія РФ здійснила 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 60 вибухів.
Про це повідомили у військовій адміністрації.
Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Били з мінометів, артилерії та скидали на територію області боєприпаси з дронів.
- Юнаківська громада: здійснено скидання боєприпасу з безпілотника (6 вибухів).
- Есманьська громада: били з мінометів (3 вибухи). Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Великописарівська громада: зафіксовано скидання боєприпасу з безпілотника (1 вибух) та мінометний обстріл (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: 9 мін скинули російські військові на територію громади.
- Миропільська громада: скинули боєприпас з безпілотника (3 вибухи).
- Білопільська громада: скинули боєприпас з безпілотника (5 вибухів) та артобстріл (3 вибухи).
- Краснопільська громада: вдарили з артилерії (13 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
- Хотінська громада: 10 мін скинула армія РФ на територію громади.
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