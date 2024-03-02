Кілька сотень протестувальників проти забруднення довкілля ненадовго увірвалися на завод, що належить хімічній групі Arkema поблизу Ліона на південному сході Франції в суботу, 2 березня. Вісьмох людей заарештували.

Про це пише Reuters з посиланням на заяви місцевої влади.

"Акція була проведена радикальними активістами проти компанії Arkema в П'єр-Беніте рано вранці ... Поліція швидко втрутилася, щоб запобігти шкоді, і вісім осіб вже заарештовано", — написав представник уряду регіону Овернь-Рона в соціальній мережі X.

На відеозаписах кліматичного руху Extinction Rebellion в соцмережі X та телеканалу BFM TV видно, як активісти, одягнені в біле, вриваються на територію заводу, пишуть на стінах червоною фарбою "вбивці", ламають двері та матеріали, щоб привернути увагу до викидів ПФАР (пер- та поліфтороалкіл- речовин), які не піддаються біологічному розкладанню.

“Акція "День відкритих дверей" в Arkema в Ліоні. Цієї суботи, 2 березня, 400 активістів з ExtinctionRebellion та YouthForClimateLyon провели громадський аудит на Arkema — виробника забруднювачів PFAS”, — йдеться у дописі Extinction Rebellion.

У своїй заяві Arkema засудила цю акцію. Також Arkema повідомила, що її фахівці зараз перевіряють місце, щоб переконатися, що воно безпечне, а також оцінюють завдану шкоду.

У компанії заявили, що інвестували кошти, щоб припинити використання фторованих добавок до кінця 2024 року, і почали використовувати фільтраційний розчин, який зменшує викиди на понад 90%.