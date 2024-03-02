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У Франції кілька сотень протестувальників увірвалися на завод хімічної компанії Arkema
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У Франції кілька сотень протестувальників увірвалися на завод хімічної компанії Arkema

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У Франції кілька сотень протестувальників увірвалися на завод хімічної компанії Arkema
Кілька сотень протестувальників проти забруднення довкілля ненадовго увірвалися на завод, що належить хімічній групі Arkema поблизу Ліона на південному сході Франції в суботу, 2 березня 2024 року. Фото: Х кліматичного руху Extinction Rebellion

Кілька сотень протестувальників проти забруднення довкілля ненадовго увірвалися на завод, що належить хімічній групі Arkema поблизу Ліона на південному сході Франції в суботу, 2 березня. Вісьмох людей заарештували.

Про це пише Reuters з посиланням на заяви місцевої влади.

"Акція була проведена радикальними активістами проти компанії Arkema в П'єр-Беніте рано вранці ... Поліція швидко втрутилася, щоб запобігти шкоді, і вісім осіб вже заарештовано", — написав представник уряду регіону Овернь-Рона в соціальній мережі X.

На відеозаписах кліматичного руху Extinction Rebellion в соцмережі  X та телеканалу BFM TV видно, як активісти, одягнені в біле, вриваються на територію заводу, пишуть на стінах червоною фарбою "вбивці", ламають двері та матеріали, щоб привернути увагу до викидів ПФАР (пер- та поліфтороалкіл- речовин), які не піддаються біологічному розкладанню.

“Акція "День відкритих дверей" в Arkema в Ліоні. Цієї суботи, 2 березня, 400 активістів з ExtinctionRebellion та YouthForClimateLyon провели громадський аудит на Arkema — виробника забруднювачів PFAS”, — йдеться у дописі Extinction Rebellion.

У своїй заяві Arkema засудила цю акцію. Також Arkema повідомила, що її фахівці зараз перевіряють місце, щоб переконатися, що воно безпечне, а також оцінюють завдану шкоду.

У компанії заявили, що інвестували кошти, щоб припинити використання фторованих добавок до кінця 2024 року, і почали використовувати фільтраційний розчин, який зменшує викиди на понад 90%.

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