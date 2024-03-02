Через обстріл РФ у Шосткинському районі пошкоджені житлові будинки

2 березня армія РФ атакувала один з населених пунктів у Шосткинському районі на Сумщині, пошкоджено багатоквартирні будинки.Співробітники ДСНС допомагають місцевим проводити відновлювальні роботи.
Про це повідомили у ГУ ДСНС в Сумській області.
Рятувальники перекрили плівкою 32 вікна.
Весь день співробітники ДСНС працювали на місці події. Активно проводились аварійно-відновлювальні роботи в пошкоджених помешканнях мирних громадян.
За даними Сумської філії "Газмережі", у селі Свеса Шосткинського району без газу залишилися – 2 592 споживачі. Наразі газ відновлено 530 споживачам.
Енергетики продовжать відновлення комунікацій завтра.
Що відомо про обстріли Сумщини 2 березня
По Миропільській громаді російські військові били з мінометів (3 вибухи) та артилерії (5 вибухів).
По Тростянецькій громаді здійснив удар БпЛА "Shahed".
Шалигинську громаду також обстрілювали з міномета (3 вибухи).
По Великописарівській громаді військові РФ вдарили з РСЗВ "Град" (35 вибухів) та артилерії (8 вибухів).
По території Свеської громади було два удари керованими авіаційними бомбами.
На Зноб-Новгородську громаду російські військові скинули 4 міни.
У Середино-Будській громаді був артилерійський обстріл (3 вибухи).
️Есманьську громаду обстріляли з мінометів (2 вибухи).
По Краснопільській громаді також били з мінометів (3 вибухи).
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