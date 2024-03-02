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В громаді на Волині попрощалися з загиблим бійцем Тарасом Соколом
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В громаді на Волині попрощалися з загиблим бійцем Тарасом Соколом

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Прощання з бійцем Тарасом Соколом у селі Чорниж
Прощання з полеглим бійцем Тарасом Соколом у селі Чорниж, 2 березня 2024. Фото: Суспільне Луцьк

2 березня у селі Чорниж Колківської громади попрощалися з військовослужбовцем Тарасом Соколом, який загинув через отримані у бою на Херсонщині поранення.

Як розповіла Суспільному староста села Тетяна Оніщук, полеглому захиснику був 31 рік.

В громаді на Волині попрощалися з загиблим від поранень бійцем Тарасом Соколом
Загиблий військовослужбовець Тарас Сокол.

Чин похорону відбувся у Свято-Михайлівському храмі. Відспівали військовослужбовця 10 священників Православної Церкви України на чолі з протоієреєм Андрієм Закидальським.

В громаді на Волині попрощалися з загиблим від поранень бійцем Тарасом Соколом
Прощання з Тарасом Соколом у Свято-Михайлівському храмі села Чорниж. Фото: Суспільне Луцьк

Попрощатися з військовослужбовцем прийшли кілька сотень людей: родичі, друзі, односельці та побратими.

В громаді на Волині попрощалися з загиблим від поранень бійцем Тарасом Соколом
Попрощатися з бійцем прийшли декілька сотень людей. Фото: Суспільне Луцьк

Військовий Ростислав Бережний, який приїхав на прощання, розповів: Тарас був доброю людиною і побратимом, хоча вони воювали разом лише кілька місяців.

В громаді на Волині попрощалися з загиблим від поранень бійцем Тарасом Соколом
Прощання з Тарасом Соколом у селі Чорниж. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів старости, торік восени односельці зібрали гроші, щоб придбати для Тараса авто, яке було потрібне для виконання бойових завдань.

В громаді на Волині попрощалися з загиблим від поранень бійцем Тарасом Соколом
Кортеж із тілом полеглого бійця жителі громади зустрічали на колінах. Фото: Суспільне Луцьк

За тиждень до загибелі військовий був у відпустці. Тетяна Оніщук каже: з передової Тарас привіз у Чорниж пошкоджену машину. Односельці повторно зібрали кошти — на ремонт.

На передову боєць знову рушив 19 лютого, а вже 23 лютого отримав важкі осколкові поранення. Наступного дня Тарас Сокол помер у реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги.

В громаді на Волині попрощалися з загиблим від поранень бійцем Тарасом Соколом
Жителі громади, які прийшли попрощатися з загиблим на війні захисником. Фото: Суспільне Луцьк

Як додала Тетяна Оніщук, у військовослужбовця залишилися батьки, дружина і двоє синів. Бійця поховали на місцевому кладовищі у селі Чорниж.

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