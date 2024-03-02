2 березня у селі Чорниж Колківської громади попрощалися з військовослужбовцем Тарасом Соколом, який загинув через отримані у бою на Херсонщині поранення.

Як розповіла Суспільному староста села Тетяна Оніщук, полеглому захиснику був 31 рік.

Загиблий військовослужбовець Тарас Сокол.

Чин похорону відбувся у Свято-Михайлівському храмі. Відспівали військовослужбовця 10 священників Православної Церкви України на чолі з протоієреєм Андрієм Закидальським.

Прощання з Тарасом Соколом у Свято-Михайлівському храмі села Чорниж. Фото: Суспільне Луцьк

Попрощатися з військовослужбовцем прийшли кілька сотень людей: родичі, друзі, односельці та побратими.

Попрощатися з бійцем прийшли декілька сотень людей. Фото: Суспільне Луцьк

Військовий Ростислав Бережний, який приїхав на прощання, розповів: Тарас був доброю людиною і побратимом, хоча вони воювали разом лише кілька місяців.

Прощання з Тарасом Соколом у селі Чорниж. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів старости, торік восени односельці зібрали гроші, щоб придбати для Тараса авто, яке було потрібне для виконання бойових завдань.

Кортеж із тілом полеглого бійця жителі громади зустрічали на колінах. Фото: Суспільне Луцьк

За тиждень до загибелі військовий був у відпустці. Тетяна Оніщук каже: з передової Тарас привіз у Чорниж пошкоджену машину. Односельці повторно зібрали кошти — на ремонт.

На передову боєць знову рушив 19 лютого, а вже 23 лютого отримав важкі осколкові поранення. Наступного дня Тарас Сокол помер у реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги.

Жителі громади, які прийшли попрощатися з загиблим на війні захисником. Фото: Суспільне Луцьк

Як додала Тетяна Оніщук, у військовослужбовця залишилися батьки, дружина і двоє синів. Бійця поховали на місцевому кладовищі у селі Чорниж.

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