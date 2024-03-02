У Сумах відбулися відкриті змагання з дзюдо

Відкритий чемпіонат Сумської області з дзюдо відбувся цієї суботи в обласному центрі. На сумське татамі вийшли вихованці п’яти сумських шкіл, дзюдоїсти з Сумщини та Чернігівщини.

На змаганнях виступали спортсмени з Ромен, Недригайлова, Охтирки, Тростянця, Кролевця, Шостки, Тернів, з Чернігівської області – Срібного та Прилук.

Фото: Суспільне Суми

Змагались спортсмени у двох вікових категоріях – юніора та юніорки 2004-2009 років народження і юнаки та дівчата 2012-2013 років народження.

Фото: Суспільне Суми

"На турнірі відбудеться відбір серед юніорів на чемпіонат України, який відбудеться у березні у місті Київ. Крім того переглядаємо юних спортсменів аби виявити найближчий кадетський резерв області", - повідомив Суспільному головний секретар змагань Олексій Філатов.

Фото: Суспільне Суми

Протягом змагального дня 150 учасників чемпіонату розіграли у своїх вікових та вагових категоріях 36 комплектів медалей.

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