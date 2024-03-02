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У Холодному Яру на Черкащині організували змагання на честь отамана Василя Чучупаки
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У Холодному Яру на Черкащині організували змагання на честь отамана Василя Чучупаки

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У Холодному Яру на Черкащині організували змагання на честь отамана Василя Чучупаки
Фото: ГО "Поклик Яру"

У Холодному Яру на Чигиринщині тривають туристичні змагання імені Василя Чучупаки. Організувала їх громадська організація "Поклик Яру".

Метою змагань є вшанування традиційне вшанування пам'яті Василя Чучупаки та популяризація Холодного Яру, розповів Суспільному координатор організації Ілля Мар'ян.

Стартували змагання 1 березня і триватимуть до 3-го.

"Це традиційне вшанування головного отамана Холодного Яру – Василя ЧучупакиВасиль Чучупака прагнув незалежності України та боровся проти свавілля білогвардійців та більшовиків у 1918-1920 роках.. Команди з усієї України подолають десятки кілометрів, змагаючись в знаннях із орієнтування та знайомлячись з легендарним краєм Черкащини. На шляху, який учасники самі собі оберуть, знаходитимуться звичайні та інтерактивні контрольні пункти. Задача команди – зібрати якнайбільше точок протягом 12 годин змагань. Учасники мають можливість випробувати свої фізичні та моральні якості, адже змагання на території Холодного Яру — ще те випробуванням на міцність", – пояснив Ілля Мар'ян.

У Холодному Яру організували змагання на честь отамана Василя Чучупаки
Фото: ГО "Поклик Яру"

Організовують такі змагання ще й для того, аби популяризувати Холодний Яр – не тільки як місцевість з унікальним історичним спадком, а як й зону особливої краси будь-якої пори року, додав він.

За словами Іллі Мар'яна, наразі холодноярських героїв не визнають на державному рівні і тематика Холодноярського повстання слабо поширена в українському соціумі:

"Роки радянської пропаганди дали певні плоди в цьому плані, адже існує міф, що повстанці на цих теренах були звичайними анархістами і бандитами, але це не так. Холодноярська організація мала свої програмні документи, в яких було зазначено, що їхня військова діяльність цілком підвладна законам УНР, яка на той час вела боротьбу проти більшовиків. З початком повномасштабної війни український соціум змінюється, відбувається повернення до джерел нашої культури та історії. Сподіваємось, що в майбутньому герої Холодного Яру, зокрема, й сам Василь Чучупак, перестануть бути табуйованою темою в українському суспільстві і будуть визнані державою".

У Холодному Яру організували змагання на честь отамана Василя Чучупаки
Фото: ГО "Поклик Яру"

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