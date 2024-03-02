у коледжах семи областей навчатимуть операторів цивільних дронів

В коледжах семи областей навчатимуть операторів цивільних дронів. Це пілотний проєкт, з яким українським освітянам допомагає представництво ЄС. Ці заклади вже отримали і дрони, і необхідне матеріальне обладнання.

Про це заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини".

“Дрони використовуються в багатьох професіях. Ця кваліфікація, ця компетенція дуже розвивається, наприклад, в будівництві, аграрному секторі, топографії. Багато використовують дрони в кінематографі або журналісти зараз дуже активно використовують. Тому в багатьох професіях запроваджуються такі навички”, — сказав посадовець.

Він додав, що сім перших областей — це заклади, які беруть участь в проекті ЄС. Їхні викладачі навчалися протягом певного часу за кошти партнерів як на операторів цих дронів, так і загалом, як з ними поводитись і як це викладати.

“Ці заклади вже отримали і дрони, і необхідне матеріальне обладнання. Це різні дрони — і DJI mavic, який найбільше використовують, є аграрні дрони, більші, з яких можна обприскувати поле, багато інших задач виконувати. Тому пілотні заклади повністю забезпечені необхідним обладнанням і навичками, щоб викладати”, — сказав заступник міністра.

Він додав, що є інші заклади, які поступово запроваджують такі курси як у форматі гурткової роботи, так і у форматі підвищення кваліфікації для дорослого населення, яке може прийти саме на цей модуль для операторів дронів.

“Не завжди там повний комплект є всього, але ми над цим працюємо і будемо надалі поширювати таку практику, оскільки бачимо, наскільки вона є популярною і корисною”, — зазначив посадовець.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть випускники керувати військовими дронами, зокрема, FPV, Завгородній пояснив, що передбачені саме навички оператора цивільних дронів, застосування їх в тих чи інших умовах відповідно до своєї професії. Наприклад, є будівельний заклад, де навчають операторів, які пов’язані з задачами саме у сфері будівництва.

Але, додав заступник міністра, в найближчому майбутньому навчання, наприклад, на FPV дронах буде входити в загальноосвітню програму “Захист України”, і цьому будуть навчати всіх здобувачів освіти і в школах, і в закладах профтехосвіти, і в коледжах. За його словами, це буде з вересня.

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