У Червоному морі затонуло вантажне судно, атаковане хуситами у лютому

У південній частині Червоного моря затонуло британське вантажне судно Rubymar, на яке напали хусити у лютому.

Про це міжнародно визнаний уряд Ємену заявив у суботу, 2 березня, передає Al Arabiya.

Йдеться про перше судно, втрачене відтоді, як бойовики почали нападати на комерційне судноплавство в листопаді, пише видання.

В урядовій заяві йдеться про те, що судно затонуло в п'ятницю ввечері, і попереджається про "екологічну катастрофу".

Корабель перевозив понад 41 000 тонн добрив, коли зазнав нападу, повідомило раніше Центральне командування збройних сил США.

Єменські бойовики-хусити нападають на комерційні судна в регіоні Червоного моря з середини листопада, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями в Газі.

У понеділок єменська урядова команда відвідала вантажне судно Rubymar під прапором Белізу, що належить Великій Британії, і повідомила, що воно частково затоплене і може піти на дно протягом кількох днів.

Американські військові раніше заявили, що напад значно пошкодив вантажне судно і спричинив 29-кілометрову нафтову пляму.

У лютому єменські хусити заявили, що влучили у британське вантажне судно Rubymar в Аденській затоці. Тоді британська морська охоронна компанія Ambrey повідомила, що вантажне судно Rubymar під прапором Белізу, зареєстроване у Лівані, зазнало нападу у Баб-ель-Мандебській протоці біля Ємену, коли йшло з Хор-Факкана (ОАЕ) до Варни (Болгарія).

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Єменські хусити в середині листопада оголосили про намір атакувати всі судна у Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.

Зокрема у Червоному морі у п'ятницю, 15 грудня, снаряд, випущений з контрольованої повстанцями-хуситами території Ємену, влучив у вантажне судно “Аль-Джасра”, яке йшло під прапором Ліберії. Корабель загорівся. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше також стало відомо, що повстанці-хусити з контрольованої ними території Ємену ввечері 11 грудня ударили протикорабельною ракетою по норвезькому комерційному танкеру у Червоному морі. Удар спричинив пожежу і пошкодження, але обійшлося без жертв.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу з 7 жовтня, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах і запускаючи безпілотники і ракети по самому Ізраїлю.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, заявляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.