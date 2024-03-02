Понад 35 хвилин на турніку: школяр з Луцька встановив рекорд України

13-річний школяр з Луцька Олександр Прозновський встановив рекорд України з найбільш тривалого безперервного вису на турніку — 35 хвилин 16 секунд.

Рекорд офіційно зафіксували 2 березня, під час змагань серед спортсменів Федерації рукопашного бою Луцька, розповів Суспільному офіційний представник Національного проєкту "Книга рекордів України" Віталій Іваницький.

Встановлення рекорду з найтривалішого вису на турніку. Фото: Суспільне Луцьк

Олександр Прозновський навчається у Луцькому ліцеї №10, де і відбулися змагання та фіксація рекорду. Рукопашним боєм школяр займається п’ятий рік. До рекорду готувався ретельно.

"Спершу я поставив собі ціль провисіти 5 хвилин, але так вийшло, що я провисів 10 хвилин і такий рекорд встановив у своєму клубі, потім з'явилася мотивація, почав також займатися воркаутом. Останній раз я провисів 30 хвилин. Мені просто подобається бити рекорд, це все ніби азарт", — говорить хлопець.

Рекордсмен України з найтривалішого вису на турніку Олександр Прозновський. Фото: Суспільне Луцьк

"Все всередині перевернулося, — коментуючи досягнення сина сказала Тетяна Прозновська, — Переживаю за нього, за його фізичний і моральний стан. Це тільки його рішення, а ми його підтримали".

Зі слів представника Книги рекордів, такий рекорд в Україні встановили вперше.

"Є світовий рекорд, встановлений норвезьким спортсменом — 16 хвилин. Тому приємно, що Україна перемогла і побила всі рекорди. Надзвичайно вражений досягненнями юного спортсмена", — сказав Віталій Іваницький.

Під час встановлення рекорду школяр декілька разів міняв руки, щоб налагодити кровообіг, але з турніка зліз із мозолями.

Олександр Прозновський показує руки після встановлення рекорду. Фото: Суспільне Луцьк

Як розповів головний суддя Дмитро Грисюк, змагання з рукопашного бою у Луцьку проводять двічі на рік. Цього разу до них долучилися 150 учасників з Луцька, Ківерців і Торчина.

У рамках змагань усі учасники випробували свої сили у тривалому вису на турніку. Фото: Суспільне Луцьк

Серед дисциплін, у яких змагалися діти: віджимання, стрибки, прес, підтягування і вис на турніку.

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