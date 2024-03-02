Вночі армія РФ атакувала Одесу безпілотниками. Один із "шахедів" влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки було пошкоджено цілий під’їзд дев'ятиповерхового будинку. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Під завалами все ще можуть перебувати люди, кажуть рятувальники.
Про наслідки нічного обстрілу Суспільному розповіли місцеві жителі.
Світлана живе у сусідньому, від зруйнованого, під'їзді. Пригадує, як почула вибух. Її чоловік, разом з іншими мешканцями, намагався допомогти людям зі зруйнованого під'їзду.
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