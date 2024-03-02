"Мені потрібен тато": у Вінниці відбулася акція на підтримку полонених оборонців

У Вінниці пройшла акція на підтримку полонених оборонців, яку зорганізували родичі військових. Учасники утворили "живий ланцюг" по обидва боки проїжджої частини у центрі міста.

В руках тримали плакати із написами: "Полон — це пекло", "Полон вбиває", "Досить почесного полону", "Free Azov", "Мені потрібен тато", "Полон — це тортури". За підрахунками Суспільного, зібралися понад пів сотні містян.

Фото: Суспільне Вінниця

Такі акції влаштовують щосуботи, каже співорганізаторка Юлія. Говорить, у таких спосіб хочуть нагадати про українських військовополонених.

"Це акція, перш за все, нагадування для суспільства, влади та світової спільноти про проблематику полонених та безвісти зниклих, бо ця тема дуже важлива. Ми чекаємо додому всіх наших захисників", — розповідає Юлія.

Фото: Суспільне Вінниця

Мирна акція тривала протягом години. Серед учасників зібрання і місцева жителька Людмила, яка прийшла з плакатом: "Поверніть сина з полону" та прапорем України. Жінка розповіла, що свого 32-річного сина Олександра з полону чекає майже два роки.

"Був взятий в полон у Маріуполі та досі у полоні. Знаю, де перебуває. Хочеться, щоб у же живий повернувся", — каже Людмила.