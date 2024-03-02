Президент ПАРЄ засудив російську дронову атаку по Одесі

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Русопулос засудив атаку Росії на Одесу, яка сталася вночі 2 березня.

Про це президент ПАРЄ написав у соцмережі Х.

“Я рішуче засуджую атаку безпілотника на Одесу минулої ночі, яка призвела до жертв і руйнувань. Росія буде притягнута до відповідальності за усі злочини, які вона скоїла в Україні”, – написав Русопулос.

Вночі 2 березня російська армія ударила БПЛА по Одесі. Безпілотник влучив у багатоповерховий будинок спального району міста. Частина під’їзду з 18 квартир зруйнована.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих, серед яких трирічний хлопчик. Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальна операція триває.

В Одесі та області в неділю, 3 березня, оголосили днем жалоби за загиблими під час нічної атаки дронів на місто.