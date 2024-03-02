На Житомирщині сільська рада відмовила у перекритті дороги жителям громади

1 березня на сторінці Білокоровицької сільської ради у мережі Facebook опублікували рішення виконавчого комітету "Про не погодження проведення масового заходу". Зазначене рішення стосується відмови у перекритті дороги Київ – Ковель – Яготин для 114 місцевих жителів.

У коментарі Суспільному сільський голова Білокоровицької громади Сергій Коцур розповів, що причина перекриття дороги людьми — це перерахунок "чорнобильських" доплат до пенсій.

"Люди, які раніше отримували дві мінімальні зарплати близько 13 тисяч гривень, зараз згідно закону про Державний бюджет отримуватимуть лише 3200. Цей процес перерахунку тільки розпочався у нашій громаді, тому жителі вирішили провести таку акцію — перекрити трасу. Зараз військовий стан, це траса міжнародного значення, тому акцію не погоджено. Вони можуть виражати своє невдоволення, але, наприклад, зібратися біля сільської ради, запросити тих людей, які ці питання можуть вирішити. Це питання вирішується не на рівні сільської ради чи навіть обласної адміністрації, слід звертатися до законодавців, до Пенсійного фонду, Міністерства фінансів та Міністерства юстиції", — пояснив Сергій Коцур.

Зі слів Білокоровицького сільського голови, два дні тому до нього прийшли дві місцеві жительки, пенсіонерки, з якими він три години обговорювали питання "чорнобильських" доплат.

"Я пояснив їм, що необхідно написати звернення. У нас є спеціальна робоча група, яка з літа минулого року розглядає ці звернення. Ми ознайомлені з усіма цими процесами, взаємодіємо з Пенсійним фондом, виконавчою службою. Станом на два тижні тому ми переглянули 2700 справ з приблизно 49 тисяч виконавчих проваджень. Ці дві жінки були єдиними, хто звертався до мене. Ніхто більше не телефонував і не приходив. Я пояснив їм, що потрібно апелювати до органів, які мають повноваження у вирішенні цих питань. Я розповів їм, як написати звернення, і сказав, що якщо не буде реакції на звернення, тоді ми разом будемо думати інші способи, щоб достукатися до тих, хто вирішує ці питання. Наче погодилися, але потім в громаді з'явилися оголошення про організацію такої акції", — сказав сілький голова Білокоровичів.

Сергій Коцур розповів, що зранку 1 березня до нього знову прийшли дві місцеві жительки, які принесли написане звернення із підписами 114 людей про перекриття дороги. За його словами, деякі жителі громади пізніше особисто телефонували йому і просили викреслити їх з цих списків.

Раніше Суспільне писало, що у Народицькій громаді поліція перевіряє інформацію щодо правомірності "чорнобильських" доплат за проживання на території зі статусом зони радіоактивного забруднення.

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