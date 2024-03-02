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Втрати Волині: у боях на передовій загинули ще троє військовослужбовців
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Втрати Волині: у боях на передовій загинули ще троє військовослужбовців

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2 березня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще троє бійців з Волині: Олексій Кушнір, Юрій Сєчний і Ілля Пичоха.

Ілля Пичоха

1 березня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Глухів Сумської області загинув боєць із села Заболоття Ілля Пичоха.

Загинув спецпризначенець з Волині Ілля Пичоха
Ілля Пичоха.

Як повідомили у Головненській громаді, офіцеру групи розвідки штабу загону спецпризначення було 23 роки. Прощання з Іллею Пичохою відбудеться 3 березня.

Олексій Кушнір

Про втрату також сповістили у Литовезькій громаді — на передовій загинув 40-річний військовослужбовець із села Біличі Олексій Кушнір.

Загинув військовий з Волині Олексій Кушнір
Олексій Кушнір.

Останній бій захисник прийняв 1 березня в районі населеного пункту Вільшана Харківської області. Дату і місце прощання з Олексієм Кушніром повідомлять додатково.

Юрій Сєчний

29 лютого 2024 року під час виконання службових обов'язків у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району на Донеччині загинув волинянин Юрій Сєчний.

Загинув боєць ЗСУ з Волині Юрій Сєчний
Юрій Сєчний.

Бійцю з села Вишнів було 39 років. У Вишнівській громаді оголосили триденну жалобу. Попередньо, тіло полеглого захисника привезуть додому 4 березня.

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