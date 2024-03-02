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В аварії на Житомирщині загинув 41-річний пішохід: поліція розслідує подію
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В аварії на Житомирщині загинув 41-річний пішохід: поліція розслідує подію

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дтп, аварія, смерть, пішохід, водій, автомобіль
У Романівській громаді в ДТП загинув 41-річний пішохід. Село Ясногород, Романівська громада, Житомирщина, 1 березня 2024 року. Фото: поліція Житомирщини

1 березня у Романівській громаді на Житомирщині сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув 41-річний місцевий житель. Поліція розслідує подію.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

У повідомленні йдеться, що аварія сталася близько 19:50 у селі Ясногороді.

"Попередньо, водій автомобіля Opel, 29-річний житель громади, наїхав на чоловіка, який знаходився на автошляху. На жаль, 41-річний пішохід від отриманих травм у ДТП загинув на місці аварії", — пише пресслужба поліції.

Нині поліцейські міста Чуднова розслідують ДТП у рамках кримінального провадження за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту, згідно частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Раніше Суспільне повідомляло, що у центрі Радомишля в аварії загинула 43-річна місцева жителька.

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