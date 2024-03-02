В Луцькому та Ковельському районі невідомі підпалили сухостій

Ввечері, 1 березня у Луцькому та Ковельському районах невідомі підпалили суху траву, вигоріло понад 30 соток сухостою.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій області, одна з пожеж сталася біля села Пальче Підгайцівської громади Луцького району. Виклик надійшов о 20:40. З полум'ям рятувальники впоралися за допомогою підручних засобів. Горіння ліквідували о 21:20.

Ще одну пожежу зафіксували на вулиці Грушевського у Ковелі. Горіла трав на площі 50 метрів квадратних.

Обидві пожежі, кажуть рятувальники, трапилися через людську недбалість та необережне поводження з вогнем. Причетних до підпалів нині шукають.

Яка відповідальність за спалювання сухої рослинності

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій нагадали, що відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення для громадян складає 3060 — 6120 грн, для посадових осіб — від 15300 до 21420 грн.

Якщо внаслідок спалювання рослинності є загиблі чи тварини — передбачена кримінальна відповідальність, до 10 років ув'язнення.

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