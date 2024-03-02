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В аварії на Волині загинув 14-річний пасажир скутера
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В аварії на Волині загинув 14-річний пасажир скутера

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Внаслідок зіткнення скутера і ваговоза на автодорозі біля села Суходоли Володимирського району загинув 14-річний хлопець.

Як розповів у коментарі Суспільному старший інспектор відділу моніторингу Нацполіції Волині Ігор Лівошук, аварія сталася 1 березня орієнтовно о 22:00.

За даними правоохоронців, за кермом ваговоза був 33-річний чоловік. Mitsubishi зіштовхнувся зі скутером, який раптово виїхав з другорядної дороги.

Внаслідок зіткнення травмувалися 15-річний водій скутера і його 14-річний пасажир. На місці аварії працювали медики та слідчі. Обох хлопців госпіталізували, один із них згодом помер у відділенні реанімації.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

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