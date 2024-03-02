Назавжди 35: у громаді на Черкащині провели в останню путь захисника

У Канівській громаді, що на Черкащині, попрощалися із загиблим на війні захисником Максимом Поляковим.

Життя воїна обірвалося на Донеччині, розповіла у коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Максим Полякову було 35 років. Він був старшим солдатом, служив у окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

"Захисник загинув 24 лютого 2024 року внаслідок російського обстрілу позицій на Донеччині", – зазначила вона.

Поховали Героя на центральному кладовищі Канева, на Алеї Слави.

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