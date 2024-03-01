Байден підписав короткостроковий бюджет для запобігання шатдауну

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокові витрати, щоб уникнути зупинки роботи уряду.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Зазначається, що гроші за вісьмома статтями бюджету передбачені до 22 березня, решта — до 8 березня. Попередній короткостроковий бюджет спливав 1 та 8 березня.

Напередодні Сенат США підтримав законопроєкт про короткострокове фінансування, що дозволить уникнути зупинення роботи уряду. На підтримку проєкту проголосували 77 сенаторів, проти виступили 13.

За день до цього, 29 лютого, Сенат досяг угоди про короткостроковий бюджет. Шатдаун Пентагону та міністерств внутрішньої безпеки, праці, охорони здоров'я, освіти та ще трьох відомств конгресмени домовилися відкласти до 22 березня. Для решти відомств гроші виділено до 8 березня.

Конгрес США не може дійти згоди щодо проєкту бюджету на 2024 фінансовий рік з кінця вересня 2023 року. Це четвертий короткостроковий бюджет уряду, ухвалений з початку фінансового року в США — з 1 жовтня 2023 року.