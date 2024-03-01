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Генштаб: РФ намагається прорвати оборону на Новопавлівському напрямку
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Генштаб: РФ намагається прорвати оборону на Новопавлівському напрямку

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Генштаб ЗСУ зведення 1 березня, війна в Україні, ситуація на фронті
Війна в Україні. Фото: з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 20 атак росіян. На Новопавлівському напрямку військо РФ 25 разів намагалося прорвати оборону українських військ. Загалом військові РФ завдали 6 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 1 березня.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба, Глухів, Волфине Сумської області; Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Прогрес Чернігівської області; Шалигине, Сваркове, Стара Гута Сумської області; Козача Лопань, Гатище, Плетенівка, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка та Садове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак росіян в районах населених пунктів Терни, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося прорвати оборону українських військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки росіян у районах населених пунктів Богданівка та Андріївка Донецької області, де військо РФ намагалося покращити своє тактичне положення. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Андріївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 20 атак війська РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Олександропіль, Архангельське, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де росіяни 25 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів РФ опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело. Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів серед них Качкарівка, Львове, Херсон, Станіслав Херсонської області.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по окупантах РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська.

Підрозділи ракетних військ уразили 1 район зосередження військової техніки, 2 артилерійських засоби,  3 пункти управління, 3 склади боєприпасів росіян.

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