Суспільне запускає оновлений інформаційний проєкт "Суспільне. Студія"

З 4 березня Суспільне запускає оновлений всеукраїнський щоденний інформаційний проєкт від регіональної команди Суспільного — "Суспільне. Студія". Його транслюватимуть на усіх місцевих телеканалах Суспільного, включно із Суспільне Крим, і на каналі Суспільне Новини.

Оновлено все графічне оформлення проєкту, а також студію для вечірнього ефіру, який з 4 березня виходитиме у будні з 16:00 до 20:00. Денний ефір дивіться — з 11:00 до 15:00. Ранковий — без змін, з 7:00 до 10:00. У планах — збільшення тривалості щоденного прямого ефіру.

Команда "Суспільне. Студія" аналізуватиме інформаційний порядок денний країни та світу за участі авторитетних експертів і представників громадянського суспільства.

"Ми розраховуємо на експертизу не лише спікерів, яких включаємо в ефір, але й на внесок наших центрів компетенцій, які створені у регіональних хабах з виробництва контенту. Це будуть і експлейнери, і документальні проєкти, і міжрегіональна співпраця з висвітлення як актуальних тем, так і тих, що не завжди “на поверхні”, але цікаві та важливі", — розповіла Ірина Малихіна, шеф-редакторка "Суспільне. Студія".

На глядачів очікують подієві включення та репортажі з кожного регіону.

У вихідні до роботи над "Суспільне. Студія" приєднується команда, яка раніше працювала над "Першим шоу" на Суспільне Культура. До 10 березня триватиме перехідний режим, а після — "Суспільне. Студія" виходитиме щосуботи та щонеділі з 10:00 до 20:00.

Онлайн-трансляція проєкту "Суспільне. Студія" — на сайтах національної мережі місцевих телеканалів Суспільного та ютуб-каналі Суспільне Новини, а також Суспільне Рівне (інформаційний ранок), Суспільне Ужгород (інформаційний день) та Суспільне Львів (інформаційний вечір).

"“Суспільне. Студія” — про фронт і про тил, про оперативність та якість за стандартами Суспільного, про широку географію трансляцій наживо, і про роботу великої команди регіонального мовлення. Крок за кроком ми підвищуємо якість нашого ефіру: щоденний інформаційний проєкт “Суспільне. Спротив”, який стартував ще у перші дні повномасштабної війни, оновлюється на вимогу часу та нашого глядача. Зміни торкнуться не тільки візуальної складової, а й контентної", — каже генпродюсер регіонального мовлення Суспільного Артем Шелковий.