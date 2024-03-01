НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне запускає оновлений інформаційний проєкт "Суспільне. Студія"
СУСПІЛЬНЕЖиття

Суспільне запускає оновлений інформаційний проєкт "Суспільне. Студія"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Суспільне Студія
Суспільне

З 4 березня Суспільне запускає оновлений всеукраїнський щоденний інформаційний проєкт від регіональної команди Суспільного — "Суспільне. Студія". Його транслюватимуть на усіх місцевих телеканалах Суспільного, включно із Суспільне Крим, і на каналі Суспільне Новини.

Оновлено все графічне оформлення проєкту, а також студію для вечірнього ефіру, який з 4 березня виходитиме у будні з 16:00 до 20:00. Денний ефір дивіться — з 11:00 до 15:00. Ранковий — без змін, з 7:00 до 10:00. У планах — збільшення тривалості щоденного прямого ефіру.

Команда "Суспільне. Студія" аналізуватиме інформаційний порядок денний країни та світу за участі авторитетних експертів і представників громадянського суспільства.

"Ми розраховуємо на експертизу не лише спікерів, яких включаємо в ефір, але й на внесок наших центрів компетенцій, які створені у регіональних хабах з виробництва контенту. Це будуть і експлейнери, і документальні проєкти, і міжрегіональна співпраця з висвітлення як актуальних тем, так і тих, що не завжди “на поверхні”, але цікаві та важливі", — розповіла Ірина Малихіна, шеф-редакторка "Суспільне. Студія".

На глядачів очікують подієві включення та репортажі з кожного регіону.

У вихідні до роботи над "Суспільне. Студія" приєднується команда, яка раніше працювала над "Першим шоу" на Суспільне Культура. До 10 березня триватиме перехідний режим, а після — "Суспільне. Студія" виходитиме щосуботи та щонеділі з 10:00 до 20:00.

Онлайн-трансляція проєкту "Суспільне. Студія" — на сайтах національної мережі місцевих телеканалів Суспільного та ютуб-каналі Суспільне Новини, а також Суспільне Рівне (інформаційний ранок), Суспільне Ужгород (інформаційний день) та Суспільне Львів (інформаційний вечір).

"“Суспільне. Студія” — про фронт і про тил, про оперативність та якість за стандартами Суспільного, про широку географію трансляцій наживо, і про роботу великої команди регіонального мовлення. Крок за кроком ми підвищуємо якість нашого ефіру: щоденний інформаційний проєкт “Суспільне. Спротив”, який стартував ще у перші дні повномасштабної війни, оновлюється на вимогу часу та нашого глядача. Зміни торкнуться не тільки візуальної складової, а й контентної", — каже генпродюсер регіонального мовлення Суспільного Артем Шелковий.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Мова
LingvisPlay та Суспільне допоможуть вивчити українську мову за допомогою відео та ШІ
2023 рік у цифрах: як читали та переглядали Суспільне Чернігів на сайті та у соціальних мережах
2023 рік у цифрах: як читали та переглядали Суспільне Чернігів на сайті та у соціальних мережах
Гурт "3ʼbeauties" з Луцька
"Хочемо, щоб нашу пісню почула Європа": луцький гурт 3ʼbeauties" готується до фіналу Нацвідбору на Дитяче Євробачення
У Миргороді працює пункт підприємців
У Миргородській громаді безплатно допомагають підприємцям вести власну справу
На початок