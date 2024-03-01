Нідерланди надали Україні новий пакет військової допомоги — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від Нідерландів новий пакет військової підтримки.

Глава держави під час відеозвернення зазначив, що Нідерланди активно допомагають Україні з протиповітряною обороною та коаліцією F-16.

"У цьому році нові винищувачі — вони будуть у нашому небі. Цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їхніх ракет", — сказав Зеленський.

Президент поінформував, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Микола Олещук, міністр оборони Рустем Умєров провели спеціальний військовий брифінг для прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте щодо:

ситуації на фронті зараз;

можливостей України в активних діях та у захисті на конкретних напрямках.

Глава держави додав, що вже українська влада вже підготувала активну міжнародну роботу на березень: більше підтримки, нові безпекові угоди, нові домовленості стосовно зброї для Сил безпеки та оборони.

"Ключове те, що Росія повинна втрачати, а наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку. Все для цього робимо", — підсумував політик.

Що передали Україні Нідерланди

“Нідерланди передають Україні швидкі та маневрені судна. Серед них — гумові, патрульні та бойові катери. Наша країна також виділяє 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення великої кількості артилерійських снарядів для України в короткостроковій перспективі”, — повідомляє уряд країни в листі до Палати представників.

Серед них 14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB), вісім мілітаризованих річкових патрульних катерів та бойові катери CB90. Це поєднання катерів власного виробництва та промислових катерів.

Зазначається, що станом на початок грудня 2023 року Нідерланди поставили різні види боєприпасів, радіолокаційних систем і індивідуального озброєння, такого як гвинтівки і кулемети. Крім того, в Україну поїхали польові шпиталі, намети та аксесуари до них, агрегати та численні медичні засоби.