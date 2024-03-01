НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Нідерланди надали Україні новий пакет військової допомоги — Зеленський
ЗеленськийНІДЕРЛАНДИЗброяВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітЗброя і технологіїВійна

Нідерланди надали Україні новий пакет військової допомоги — Зеленський

Важливо
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Нідерланди надали Україні новий пакет військової допомоги — Зеленський
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від Нідерландів новий пакет військової підтримки.

Глава держави під час відеозвернення зазначив, що Нідерланди активно допомагають Україні з протиповітряною обороною та коаліцією F-16.

"У цьому році нові винищувачі — вони будуть у нашому небі. Цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їхніх ракет", — сказав Зеленський.

Президент поінформував, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Микола Олещук, міністр оборони Рустем Умєров провели спеціальний військовий брифінг для прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте щодо:

  • ситуації на фронті зараз;
  • можливостей України в активних діях та у захисті на конкретних напрямках.

Глава держави додав, що вже українська влада вже підготувала активну міжнародну роботу на березень: більше підтримки, нові безпекові угоди, нові домовленості стосовно зброї для Сил безпеки та оборони.

"Ключове те, що Росія повинна втрачати, а наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку. Все для цього робимо", — підсумував політик.

Що передали Україні Нідерланди

“Нідерланди передають Україні швидкі та маневрені судна. Серед них — гумові, патрульні та бойові катери. Наша країна також виділяє 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення великої кількості артилерійських снарядів для України в короткостроковій перспективі”, — повідомляє уряд країни в листі до Палати представників.

Серед них 14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB), вісім мілітаризованих річкових патрульних катерів та бойові катери CB90. Це поєднання катерів власного виробництва та промислових катерів.

Зазначається, що станом на початок грудня 2023 року Нідерланди поставили різні види боєприпасів, радіолокаційних систем і індивідуального озброєння, такого як гвинтівки і кулемети. Крім того, в Україну поїхали польові шпиталі, намети та аксесуари до них, агрегати та численні медичні засоби.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
Одеса
Зеленський про дроновий удар по Одесі: "Українські діти — воєнні цілі РФ"
Зеленський на початку тижня чекає від Сирського конкретних пропозицій щодо подальших змін
Зеленський на початку тижня чекає від Сирського конкретних пропозицій щодо подальших змін
Володимир Зеленський у Харкові, 1 березня 2024 року
Зеленський розказав про посилення ППО для Харківщини та відповів, чи радить повертатися до Харкова з евакуації
На початок