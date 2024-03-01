НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Луцьку попрощалися з народною художницею Тетяною Галькун
художникиПохованняРегіони

У Луцьку попрощалися з народною художницею Тетяною Галькун

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

1 березня у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з народною художницею Тетяною Галькун, яка померла у віці 77 років.

Членкиня Національної спілки художників України також була професоркою кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Попрощатися з Тетяною Галькун прийшли колеги, студенти, рідні та друзі.

У Луцьку попрощалися з народною художницею Тетяною Галькун
Прощання з Тетяною Галькун у соборі. Фото: Суспільне Луцьк

"Вона казала: "Я ніколи не писала своїх картин з поганим настроєм!" Вона вкладала у свої картини душу — і це видно. Кожна картина відображала якийсь шматочок нашого життя, нашої природи, людей", — каже журналіст Микола Якименко, який прийшов попрощатися з Тетяною Галькун.

У Луцьку попрощалися з народною художницею Тетяною Галькун — журналіст Микола Якименко
Журналіст Микола Якименко. Фото: Суспільне Луцьк

Колега художниці Володимир Марчук розповів: Тетяна Галькун родом із Черкащини, навчалася у Київському державному художньому інституті.

"Усю свою творчість вона присвятила темі Волині: пейзажі, натюрморти, тематичні картини. Волиняни мають гордитися такими особистостями, які так оспівали Волинь. Вона брала участь до останніх днів життя у всіх виставках, завжди вона щось приносила", — каже Володимир Марчук.

У Луцьку попрощалися з народною художницею Тетяною Галькун — художник Володимир Марчук
Художник Володимир Марчук. Фото: Суспільне Луцьк

У 1999 році Тетяна Галькун почала викладацьку діяльність у Волинському національному університеті. Колеги кажуть: вона обожнювала працювати із молоддю.

"Важко навіть сказати, як зараз студенти навіть зайдуть в аудиторію, не почують голосу... Як малювала картини, то вона дуже, так знаєте, детально ставилась до будь-яких дрібниць на тих картинах", — сказав під час прощання ректор ВНУ Анатолій Цьось.

У Луцьку попрощалися з народною художницею Тетяною Галькун — Анатолій Цьось
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось. Фото: Суспільне Луцьк

Як повідомили у Луцькій міській раді, пензлю художниці належать більше кількасот тематичних полотен, портретів, пейзажів, натюрмортів у вітчизняних картинних галереях, державних і громадських установах, приватних колекціях. Окремі роботи Тетяни Галькун зберігаються у Штаб-квартирі ЮНЕСКО. 

У Луцьку попрощалися з народною художницею Тетяною Галькун
Прощання з Тетяною Галькун у Луцьку. Фото: Суспільне Луцьк

За життя художниця була учасницею 18 зарубіжних, 36 республіканських і 62 обласних виставок робіт живопису. Також організувала 13 персональних виставок, в тому числі 5 – за кордоном.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Художниця, розпис посуду, Баранівка, фарфоровий завод
Художниця фарфорового заводу на Житомирщині Тетяна Бенкіна розповіла про розпис посуду та чому змінила місце роботи
Валентина Сіденко, художниця, виставка, картини
Лікарка-косметологиня відкрила у Житомирі свою четверту персональну виставку картин "У просторі весни…"
Херсон, музей, викрадені картини
"Хоч щось врятували". Серед ще двох ідентифікованих робіт з Херсонського художнього музею, робота Ленінописця
У Франківську відкрили виставку трипільської культури спільно з живописом Романа Бончука
У Франківську відкрили виставку трипільської культури спільно з живописом Романа Бончука
На початок