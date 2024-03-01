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Сумчани поступилися "Прикарпаттю" під час підготовки до "Чемпіонської ліги"
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Сумчани поступилися "Прикарпаттю" під час підготовки до "Чемпіонської ліги"

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Сумчани поступилися &quot;Прикарпаттю&quot; під час підготовки до &quot;Чемпіонської ліги&quot;
Фото: Пресслужба ФК "Вікторія

Черговий спаринг у рамках підготовки до весняної частини сезону у першій футбольній лізі на зборах у Винниках провела сумська "Вікторія". Матч відбувся у місті Івано-Франківськ.

"Суперником сумчан, які вибороли право навесні грати у "Чемпіонській лізі", була сьогодні десята команди цієї ліги – "Прикарпаття" з Івано-Франківська. На жаль, франківцям ми поступились", — повідомив Суспільному пресаташе сумської "Вікторії" Євген Тітаренко.

Гра завершилась з рахунком 3:0 на користь "Прикарпаття".

Наступний спаринг "Вікторії" запланований на 4 березня. Суперником сумчан буде "Нива" з Тернополя, яка нині посідає четверте місце у "Лізі вибування" першої ліги.

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