Село Рижівка Білопільської громади розташоване на 2 кілометри від кордону з РФ. Нині тут залишаються жити 140 людей, з них четверо дітей шкільного віку. Дорога, яка веде у село, йде вздовж кордону. Вже рік проїзний шлях заміновано, тож місцеві мешканці не мають можливості доїхати до центру громади – Білопілля. Об’їзні шляхи, задля безпеки, також підірвано та заміновано. Більше про життя села та проблеми з якими спіткаються місцеві — дізнавалося Суспільне.

Місцевий мешканець Василь Бортняк розповідає, що зверталися з питанням відновлення дороги до ОВА, Адміністрації Президента, Уповноваженого з прав людини та навіть Уповноваженого з гуманітарних питань ООН. Звідси отримали відповіді – питання дороги на контролі, проте поки що, з міркувань безпеки, відновити її неможливо.

Місцеві самотужки закидали підірвані провалля дошками, щоб мати можливість виїхати з села. Влада пропонує мешканцям евакуюватися, та за словами Василя Бортняка, більш заможні та молодші – виїхали, залишилися самі пенсіонери, а у них немає можливості самостійно знайти житло для переселення, адже світла в селі немає й Інтернету також.

"Влада не надає інформації про те, куди можна переселитися", - каже чоловік.

Пан Василь називає дії місцевої влади "геноцидом" села і пропонує організувати гуманітарний коридор для евакуації мешканців.

"Магазинів немає, у нас є хлопчина, який, ризикуючи життям, їздить на базу у Суми і привозить продукти. Це поки він возить, а якщо завтра він виїде, то люди залишаться без нічого" - розказує чоловік.

За його словами, останнім часом село майже щодня під російськими обстрілами.

"Раніше два-три рази на місяць били по селу, а останнім часом, майже кожного дня. 26 лютого росіяни обстріляли село з мінометів, поранення у живіт отримав Сергій Сахорний. Нікому було надати йому першу кваліфіковану допомогу, довго шукали транспорт, везли по цій дорозі згорбленого у "Ниві" на Білопілля, а звідти його повезли до Суми, по дорозі він помер. Чоловіку було 68 років. Все життя прожив у Рижівці, працював у колгоспі водієм, під час обстрілу був біля свого будинку", — говорить чоловік.

За словами пана Василя, місцеві вже вирахували, що коли обстрілюють з мінометів, то міна з Росії летить 6 секунд до Рижівки: "Навіть якби і хотів сховатися, то не встигнеш".

Хата пана Василя розташована за 500 метрів від російського кордону.

"У нас село компактне. Маємо спільну з Росією вулицю. З нашого боку вулиця Дружби, з боку російського Тьоткіно – вулиця Погранічна, кордон йде по цій вулиці. Тож деякі будинки взагалі стоять поруч із російськими", - пояснює чоловік.

Чоловік розповідає, що вже 9 місяців вони живуть без електропостачання, придбав генератор і на кілька годин його вмикає, щоб підзарядити телефон.

Юрій Зарко. Фото: Суспільне Суми

Голова Білопільської громади Юрій Зарко так прокоментував ситуацію, яка склалася в Рижівці: "Ситуація у них наступна: їм була запропонована евакуація тоді, коли це ще було більш доступно і більш безпечно, вони написали відмови від евакуації. Зараз там дороги немає взагалі, бо вона проходить повз кордон. Вона закрита, зірвана і нею користуватися не можна. Є лісна дорога, але і по ній їхати небезпечно, бо машини обстрілюють з дронів. З погляду безпеки, відновлювати дорогу не планують, бо це наступальний шлях для ворога".

Є староста, який практично кожного дня виїздить польовими дорогами, додає Юрій Зарко.

"Виїжджає, бо будь-яка нова машина, і я навіть не можу туди поїхати, відразу обстрілюється. Гуманітарною допомогою мешканці забезпечені, нещодавно надавали пелети для опалення, надали генератор, пальне для нього, люди можуть зарядити телефони. Якщо є бажання евакуюватися, то потрібно звернутися до старости, у нас є різні пропозиції — Лебедин, Недригайлів та інші. Але якщо люди не виявляють бажання виїхати, то й пропозиції їм ніхто не озвучує", - додав голова Білопільської громади.

За словами Юрія Зарка, вони вже звернулися до Міжнародного Червоного Хреста з проханням організувати гуманітарний коридор, тому що чергова машина, яка вивозила мешканців із села, потрапила під обстріл. Зараз небезпечно залишати село і чимось виїжджати. Тільки під час офіційного гуманітарного коридору, додав голова громади.

Ще до початку великої війни Суспільне розповідало про життя прикордонного села.

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