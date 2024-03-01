Вінничанина засудили до довічного ув'язнення за вбивство 20-річної дівчини

24-річного жителя Барської територіальної громади на Вінниччині засудили до довічного ув'язнення. На початку минулого року чоловік з метою пограбування проник у будинок, проте під час злочину у помешкання повернулася 20-річна дівчина. Аби не бути викритим за свої протиправні дії він напав неї та побив до смерті.

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

За інформацією прокурора, чоловік знав про приватне життя своїх односельчан та хотів викрасти гроші та інші цінності дівчини.

Інцидент стався 16 лютого 2023 року близько 8 години ранку. У будинок чоловік проник через вікно. Під час обшуку кімнати до помешкання повернулася дівчина, яка там проживала.

"Не зважаючи на це, він не припинив свої протиправні дії та вчинив напад на 20-річну дівчину, завдавши їй значних тілесних ушкоджень від яких потерпіла померла на місці події", — йдеться в дописі.

Аби чоловіка не викрили, він замаскував вбивство під самогубство та зник з місця злочину.

За звинуваченням Вінницької обласної прокуратури суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі. Нині вирок не набрав законної сили.