З 4 березня у Дніпрі почнуть відключати водопостачання у злісних боржників. Наразі у переліку 22 адреси приватного сектору.

Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне.

За повідомленням, сумарно мешканці цих адрес заборгували понад 632 тисяч гривень. Переважно це жителі Шевченківського та Амур-Нижньодніпровського районів.

"Аби до відключень не доходило, просимо боржників сплатити борги чи укласти договір на реструктуризацію. Тобто сплачувати поточні рахунки та борг рівними частинами. Для цього слід звернутися до абонентської служби "Дніпроводоканалу" у районі, де мешкаєте", — йдеться у повідомленні.

Загалом дніпряни завинили за водопостачання та водовідведення 727 мільйони гривень.

Кому відключатимуть водопостачання у Шевченківському районі

У Шевченківському районі воду за борги відключать на таких вулицях:

провулок Блакитний;

провулок Затишний;

провулок Россі;

провулок Нарвський;

вулиця Оранжева;

вулиця Весніна;

провулок Весніна;

вулиця Готська;

провулок Чудський;

вулиця Баженова;

провулок Баженова;

провулок Фіалковий;

вулиця Сурська.

Загалом в районі заборгували близько 359 тисяч гривень.

Кому відключатимуть водопостачання в АНД районі

В Амур-Нижньодніпровському районі відключатимуть воду за такими адресами:

вулиця Богомаза;

вулиця Захаренка;

вулиця Канівська;

вулиця Куликовська;

вулиця Тиха;

вулиця Луговська;

вулиця Мольєра;

вулиця Гагринська;

вулиця Грінченка.

Загалом в районі заборгували близько 273,1 тисячі гривень.

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