Сергію Ячало просять присвоїти звання Героя України (посмертно)

Звання “Героя України” (посмертно) просять присвоїти жителю міста Гуляйполе Запорізької області, військовослужбовцю Січеславської повітряно-десантної бригади ЗСУ Сергію Ячало, який загинув 5 листопада 2022 року під час виконання бойових завдань на Луганщині.

Петицію на сайті президента України зареєструвала дружина загиблого захисника Аліна Ячало.

Сергій, як і Аліна, родом з Гуляйполя, Запорізької області. Дружина розповіла — чоловік не був пов'язаний з армією до 24 лютого 2022 року:

"Він навіть в армії не був, по стану здоров'я він не служив. Коли почалася повномасштабна війна, він залишався ще вдома, ми з дітьми виїхали".

Перші місяці повномасштабної війни Сергій Ячало допомагав територіальній обороні Гуляйполя, пригадала дружина:

"Він був в теробороні, адже наш гуляйпільський військкомат з перших днів війни його не захотів брати в армію, тому що в нього була по стану здоров'я відстрочка від армії. Він допомагав хлопцям в теробороні, допомагав ремонтувати техніку".

Згодом чоловік вирішив виїхати до Запоріжжя, де знову пішов у військкомат.

"Спочатку його відправили на Житомир, на навчання. Після навчання він був направлений в 25-ту бригаду в ДШВ і проходив службу там", — розповіла Аліна.

Від початку великої війни чоловік воював на найгарячіших відтинках фронту, тому встиг побачитись з сім'єю лише раз, зізналася дружина:

"Брав участь у боях на Харківському напрямку, у визволенні Ізюму та Лиману. Після — він до нас приїхав на три дні в Одеську область і потім його бригаду відправили на Луганськ, на Кремінну".

Подружжя Ячало з донькою. Фото: з особистого архіву Аліни Ячало

У подружжя Ячало троє неповнолітніх дітей — дві доньки та син. Сергій був люблячим батьком і постійно телефонував рідним по відеозв'язку:

"Діти дуже чекали поки подзвонить тато. Дуже любив дітей. Менша і досі не може повірити, що його немає. Вона просто не сприймає цього, досі чекає, коли приїде тато. Старші хоч розуміють, а менша не хоче це приймати", — розповіла Аліна.

Подружжя Ячало. Фото: з особистого архіву Аліни Ячало

Попри складність професії військового, в майбутньому чоловік і далі планував служити в Січеславській повітряно-десантній бригаді ЗСУ:

"Коли почалася війна у 2014 році, він теж хотів піти, але я не пустила. А після повномасштабної війни він пішов і говорив, що хоче далі продовжувати в ДШВ служити у 25-й бригаді. Що побратимів знайшов, йому дуже припало до душі і хоче далі продовжувати", — згадала дружина.

Чоловік сміливо захищав Батьківщину і на Луганському напрямку, який активно штурмувала армія РФ, розповіла Аліна:

Сергій Ячало, загиблий військовослужбовець. Фото: з особистого архіву Аліни Ячало

"Останнє їх направлення, коли їх бригаду направляли спочатку на Бахмут вони повинні були йти, а потім сказав, що їх перекидають не на Бахмут, а на Кремінну. В той момент, там було дуже гаряче. І він мені дзвонить і каже, що дуже багато хлопців пишуть відмову. Кажу: “Ти теж можеш написати. Тим паче у тебе троє дітей”. Він сказав, що нічого писати не буде".

Хто як не я? Хто буде захищати дітей, захищати Україну? Сергій Ячало, полеглий воїн

5 листопада 2022 року Сергій Ячало загинув під час виконання бойового завдання поблизу Червонопопівки, Луганської області внаслідок осколкових поранень.

Рідні поховали українського захисника в Запоріжжі на Алеї Слави на Кушугумському кладовищі, бо мала батьківщина чоловіка — Гуляйполе — зараз під постійними російськими обстрілами.

18 грудня 2023 року, дружина загиблого захисника опублікувала петицію на сайті Президента з проханням присвоїти йому звання "Героя України" посмертно:

Я хочу щоб його запам'ятали, щоб була пам'ять про нього. Щоб люди знали, які у нас герої, які захищали нашу Україну і захищають і по нині. Щоб пам'ять збереглася.

Скриншот з сайту petition.president.gov.ua. Фото: petition.president.gov.ua.

Станом на 12.00 2 березня зібрано 20323 підписи з 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишилося 17 днів.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber