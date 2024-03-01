НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Я хочу, щоб його запам'ятали": Сергію Ячало просять присвоїти звання Героя України (посмертно)
ПетиціяСМЕРТЬВІЙНАІСТОРІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Я хочу, щоб його запам'ятали": Сергію Ячало просять присвоїти звання Героя України (посмертно)

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сергію Ячало просять присвоїти звання Героя України (посмертно)
Сергій Ячало, загиблий військовий. Фото: з особистого архіву Аліни Ячало

Звання “Героя України” (посмертно) просять присвоїти жителю міста Гуляйполе Запорізької області, військовослужбовцю Січеславської повітряно-десантної бригади ЗСУ Сергію Ячало, який загинув 5 листопада 2022 року під час виконання бойових завдань на Луганщині.

Петицію на сайті президента України зареєструвала дружина загиблого захисника Аліна Ячало.

Сергій, як і Аліна, родом з Гуляйполя, Запорізької області. Дружина розповіла — чоловік не був пов'язаний з армією до 24 лютого 2022 року:

"Він навіть в армії не був, по стану здоров'я він не служив. Коли почалася повномасштабна війна, він залишався ще вдома, ми з дітьми виїхали".

Перші місяці повномасштабної війни Сергій Ячало допомагав територіальній обороні Гуляйполя, пригадала дружина:

"Він був в теробороні, адже наш гуляйпільський військкомат з перших днів війни його не захотів брати в армію, тому що в нього була по стану здоров'я відстрочка від армії. Він допомагав хлопцям в теробороні, допомагав ремонтувати техніку".

Згодом чоловік вирішив виїхати до Запоріжжя, де знову пішов у військкомат.

"Спочатку його відправили на Житомир, на навчання. Після навчання він був направлений в 25-ту бригаду в ДШВ і проходив службу там", — розповіла Аліна.

Від початку великої війни чоловік воював на найгарячіших відтинках фронту, тому встиг побачитись з сім'єю лише раз, зізналася дружина:

"Брав участь у боях на Харківському напрямку, у визволенні Ізюму та Лиману. Після — він до нас приїхав на три дні в Одеську область і потім його бригаду відправили на Луганськ, на Кремінну".
Назавжди 37: історія полеглого воїна з Гуляйполя Запорізької області
Подружжя Ячало з донькою. Фото: з особистого архіву Аліни Ячало

У подружжя Ячало троє неповнолітніх дітей — дві доньки та син. Сергій був люблячим батьком і постійно телефонував рідним по відеозв'язку:

"Діти дуже чекали поки подзвонить тато. Дуже любив дітей. Менша і досі не може повірити, що його немає. Вона просто не сприймає цього, досі чекає, коли приїде тато. Старші хоч розуміють, а менша не хоче це приймати", — розповіла Аліна.
Назавжди 37: історія полеглого воїна з Гуляйполя Запорізької області
Подружжя Ячало. Фото: з особистого архіву Аліни Ячало

Попри складність професії військового, в майбутньому чоловік і далі планував служити в Січеславській повітряно-десантній бригаді ЗСУ:

"Коли почалася війна у 2014 році, він теж хотів піти, але я не пустила. А після повномасштабної війни він пішов і говорив, що хоче далі продовжувати в ДШВ Десантно-штурмових військахслужити у 25-й бригаді. Що побратимів знайшов, йому дуже припало до душі і хоче далі продовжувати", — згадала дружина.

Чоловік сміливо захищав Батьківщину і на Луганському напрямку, який активно штурмувала армія РФ, розповіла Аліна:

Назавжди 37: історія полеглого воїна з Гуляйполя Запорізької області
Сергій Ячало, загиблий військовослужбовець. Фото: з особистого архіву Аліни Ячало
"Останнє їх направлення, коли їх бригаду направляли спочатку на Бахмут вони повинні були йти, а потім сказав, що їх перекидають не на Бахмут, а на Кремінну. В той момент, там було дуже гаряче. І він мені дзвонить і каже, що дуже багато хлопців пишуть відмову. Кажу: “Ти теж можеш написати. Тим паче у тебе троє дітей”. Він сказав, що нічого писати не буде".
Хто як не я? Хто буде захищати дітей, захищати Україну?
Сергій Ячало, полеглий воїн

5 листопада 2022 року Сергій Ячало загинув під час виконання бойового завдання поблизу Червонопопівки, Луганської області внаслідок осколкових поранень.

Рідні поховали українського захисника в Запоріжжі на Алеї Слави на Кушугумському кладовищі, бо мала батьківщина чоловіка — Гуляйполе — зараз під постійними російськими обстрілами.

18 грудня 2023 року, дружина загиблого захисника опублікувала петицію на сайті Президента з проханням присвоїти йому звання "Героя України" посмертно:

Я хочу щоб його запам'ятали, щоб була пам'ять про нього. Щоб люди знали, які у нас герої, які захищали нашу Україну і захищають і по нині. Щоб пам'ять збереглася.

Назавжди 37: історія полеглого воїна з Гуляйполя Запорізької області
Скриншот з сайту petition.president.gov.ua. Фото: petition.president.gov.ua.

Станом на 12.00 2 березня зібрано 20323 підписи з 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишилося 17 днів.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
&quot;Він був нам усім підтримкою&quot;: історія загиблого бійця з Хмельниччини Віталія Гайдая, який може стати Героєм України
"Він був нам усім підтримкою": історія загиблого бійця з Хмельниччини Віталія Гайдая, який може стати Героєм України
Петиція про перевезення собак у метро
Транспортна комісія підтримала петицію про дозвіл перевезення тварин у метро
Будинок Замкова
Київрада продовжує розглядати петицію щодо будинку Замкова
Наречена бійця з Сум Олександра Лук’яненка просить присвоїти йому посмертне звання Героя
Наречена бійця з Сум Олександра Лук’яненка просить присвоїти йому посмертне звання Героя
На початок