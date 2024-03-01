Сергію Ячало просять присвоїти звання Героя України (посмертно)

Звання “Героя України” (посмертно) просять присвоїти жителю міста Гуляйполе Запорізької області, військовослужбовцю Січеславської повітряно-десантної бригади ЗСУ Сергію Ячало, який загинув 5 листопада 2022 року під час виконання бойових завдань на Луганщині.
Петицію на сайті президента України зареєструвала дружина загиблого захисника Аліна Ячало.
Сергій, як і Аліна, родом з Гуляйполя, Запорізької області. Дружина розповіла — чоловік не був пов'язаний з армією до 24 лютого 2022 року:
"Він навіть в армії не був, по стану здоров'я він не служив. Коли почалася повномасштабна війна, він залишався ще вдома, ми з дітьми виїхали".
Перші місяці повномасштабної війни Сергій Ячало допомагав територіальній обороні Гуляйполя, пригадала дружина:
"Він був в теробороні, адже наш гуляйпільський військкомат з перших днів війни його не захотів брати в армію, тому що в нього була по стану здоров'я відстрочка від армії. Він допомагав хлопцям в теробороні, допомагав ремонтувати техніку".
Згодом чоловік вирішив виїхати до Запоріжжя, де знову пішов у військкомат.
"Спочатку його відправили на Житомир, на навчання. Після навчання він був направлений в 25-ту бригаду в ДШВ і проходив службу там", — розповіла Аліна.
Від початку великої війни чоловік воював на найгарячіших відтинках фронту, тому встиг побачитись з сім'єю лише раз, зізналася дружина:
"Брав участь у боях на Харківському напрямку, у визволенні Ізюму та Лиману. Після — він до нас приїхав на три дні в Одеську область і потім його бригаду відправили на Луганськ, на Кремінну".
У подружжя Ячало троє неповнолітніх дітей — дві доньки та син. Сергій був люблячим батьком і постійно телефонував рідним по відеозв'язку:
"Діти дуже чекали поки подзвонить тато. Дуже любив дітей. Менша і досі не може повірити, що його немає. Вона просто не сприймає цього, досі чекає, коли приїде тато. Старші хоч розуміють, а менша не хоче це приймати", — розповіла Аліна.
Попри складність професії військового, в майбутньому чоловік і далі планував служити в Січеславській повітряно-десантній бригаді ЗСУ:
"Коли почалася війна у 2014 році, він теж хотів піти, але я не пустила. А після повномасштабної війни він пішов і говорив, що хоче далі продовжувати в ДШВ Десантно-штурмових військахслужити у 25-й бригаді. Що побратимів знайшов, йому дуже припало до душі і хоче далі продовжувати", — згадала дружина.
Чоловік сміливо захищав Батьківщину і на Луганському напрямку, який активно штурмувала армія РФ, розповіла Аліна:
"Останнє їх направлення, коли їх бригаду направляли спочатку на Бахмут вони повинні були йти, а потім сказав, що їх перекидають не на Бахмут, а на Кремінну. В той момент, там було дуже гаряче. І він мені дзвонить і каже, що дуже багато хлопців пишуть відмову. Кажу: “Ти теж можеш написати. Тим паче у тебе троє дітей”. Він сказав, що нічого писати не буде".
5 листопада 2022 року Сергій Ячало загинув під час виконання бойового завдання поблизу Червонопопівки, Луганської області внаслідок осколкових поранень.
Рідні поховали українського захисника в Запоріжжі на Алеї Слави на Кушугумському кладовищі, бо мала батьківщина чоловіка — Гуляйполе — зараз під постійними російськими обстрілами.
18 грудня 2023 року, дружина загиблого захисника опублікувала петицію на сайті Президента з проханням присвоїти йому звання "Героя України" посмертно:
Станом на 12.00 2 березня зібрано 20323 підписи з 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишилося 17 днів.
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber