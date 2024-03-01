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"Сумчанка" стартувала у фінальному турі чемпіонату України з індорхокею
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"Сумчанка" стартувала у фінальному турі чемпіонату України з індорхокею

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Сумчанка” стартувала у фінальному турі чемпіонату України з індорхокею. У складі команди у турнірі дебютувала Вікторія Колос.

25 лютого спортсменки з клубу "Сумчанка" стали "бронзовими" призерками Кубка європейських чемпіонок з індорхокею. 28 лютого команда повернулась до Сум. Нині спортсменки стартують у фінальному турі чемпіонату України. В десяти матчах турніру показник "забитих/пропущених" складав 133 до 9.

"Сумчанка" стартувала у фінальному турі чемпіонату України з індорхокею
Фото: Суспільне Суми

У цьому матчі проти збірної команди Полтави у складі "Сумчанки" у матчах чемпіонату України дебютувала бориспільчанка Вікторія Колос. Вона на перший матч вийшла у футболці з номером "14". У сумську команду Вікторія прийшла місяць тому. За цей час пограла у кубку європейських чемпіонок, і виграла "бронзову" медаль турніру. Сьогодні вона зіграла перший матч у складі "Сумчанки" у чемпіонату України й забила перший гол. І не один, а відразу три.

"Сумчанка" стартувала у фінальному турі чемпіонату України з індорхокею
Вікторія Колос. Фото: Суспільне Суми

"Я не очікувала, що я вийду у стартовому складі. Спочатку трошечки хвилювалась, але потім увійшла у гру. І все – гра пішла. Дівчата підказували – і все добре", - розповіла гравчиня Вікторія Колос.

За її словами, в команду "влилася" без проблем.

"Дуже дружно зустріла команда, тренери. В команді дуже хороша атмосфера. Мені тренери і дівчата допомагають. Що на іграх, що під час тренування", - розповіла спортсменка.

"Сумчанка" стартувала у фінальному турі чемпіонату України з індорхокею
Фото: Суспільне Суми

1 березня у першій половині матчу проти полтавчанок сумчанки забили 7 "сухих" м’ячів. Після великої перерви команди повернулись на поле і "Сумчанка" забила ще шість. І хоча під кінець гри Вікторія Колос та її партнерки по команді грали без воротаря, розігруючи шостого полового, свої ворота хокеїстки "Сумчанки" у цьому матчі зберегли "сухими" — 13:0 на користь команди, яку тренує Світлана Макаєва.

"Сумчанка" стартувала у фінальному турі чемпіонату України з індорхокею
Фото: Суспільне Суми

У другому матчі ігрового дня "Сумчанка" зустрілась зі збірною Сумської області і перемогла суперниць з рахунком 10:1. Таким чином підопічні Світлани Макаєвої здобули дванадцяту перемогу у дванадцяти матчах з показником "забитих/пропущених" м’ячів 156 до 10.

А тим часом дебютантка головної сумської команди Вікторія Колос вірить – у неї у команді все попереду: "Мені більше подобається індор. Тому хотілось би в індорі. І на полі також".

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