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Учні спеціальної школи з Вінниччини виготовляють окопні свічки для оборонців
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Учні спеціальної школи з Вінниччини виготовляють окопні свічки для оборонців

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Понад 2 тисячі окопних свічок для ЗСУ передали вихованці Ситківської спеціальної школи. Про це Суспільному розповіла заступниця директора з виховної роботи Руслана Цибуляк. Виготовляють їх на уроках трудового навчання.

Учні спеціальної школи з Вінниччини виготовляють окопні свічки для оборонців
Фото: Суспільне Вінниця

"У нас у школі працює 4 гуртки прикладного мистецтва і зараз ми перепрофілювалися так, щоб усе що ми робили там або продати, а гроші на потреби армії", — сказав Руслан Цибуляк.

Учні спеціальної школи з Вінниччини виготовляють окопні свічки для оборонців
Фото: Суспільне Вінниця

Окопні свічки роблять із жерстяних банок, картону, парафіну та воску. Андрію 16 років, у спецшколі з вересня 2022 року. Розповів, його разом із 10-річним братом Вовою сюди привезли з Донеччини. Хлопці позбавлені батьківського піклування. Каже, йому доручили розтоплювати віск і парафін та заливати ними свічку.

"Мені довіряють кухню, я розпалюю віск і заливаю в банки. Вони висохли і треба заливати вдруге, це для воїнів, щоб не мерзли і могли їжу підігріти й чай нагріти", — сказав Андрій.
Учні спеціальної школи з Вінниччини виготовляють окопні свічки для оборонців
Фото: Суспільне Вінниця

Поки хлопці виготовляють окопні свічки, дівчата шиють рукавиці для ЗСУ. Роблять це із вживаного одягу.

Учні спеціальної школи з Вінниччини виготовляють окопні свічки для оборонців
Фото: Суспільне Вінниця

У Ситківській спеціальній школі навчається 110 учнів, з них на цілодобовому перебуванні 95 дітей із них п'ять переселенців, розповіла Руслана Цибуляк. Усе, що виготовляють діти передають або волонтерам, або напряму військовим.

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