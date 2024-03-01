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Кого вважають "ухилянтом" та яка за це відповідальність — пояснення черкаського ТЦК
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Кого вважають "ухилянтом" та яка за це відповідальність — пояснення черкаського ТЦК

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Неявка до територіального центру комплектування загрожує ухильнику або штрафом, або позбавленням волі — запобіжний захід залежить від ступеня тяжкості порушення.

Кого вважають "ухилянтом", розповів на "Українському радіо Черкаси" заступник начальника Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Роман Скрипник.

"Згідно з чинним законодавством, ухилянт — це той військовозобов'язаний, який підпадає під Кримінальний кодекс України. Це та категорія громадян, які отримали бойові повістки на відправку, але не з'явилися до Територіального центру комплектування, або відділу, у визначений в повістці в час", — розповів Скрипник.

Неявка до ТЦК загрожує ухильнику або штрафом, або позбавленням волі — запобіжний захід залежить від ступеня тяжкості порушення.

Неявка до військкомату у воєнний час буває двох типів:

  • неявка до військкомату за повісткою;
  • неявка після проходження ВЛК.

Відтак, за словами Романа Скрипника, у першому випадку, якщо людина отримала повістку, вона повинна з'явитися в ТЦК для уточнення даних — попередити військове керівництво про зміну місця проживання, прописки, реєстрації тощо. Тобто оновити інформацію про себе. Неявка за повісткою до військкомату саме з цією метою загрожує штрафом.

Кримінальна відповідальність за неявку до військкомату буде у другому випадку. Тобто якщо військовозобов'язаний громадянин країни пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним для проходження служби, але не з'явився в зазначений час.

"Якщо ви не прибули по бойовий повісті, у вас ще є термін надати причини, підтверджені, чому ви не прибули по цій повісті. Якщо людина не надасть підтверджувальні документи, чому вона не прибула, тоді представники ТЦК та СП або відділів, мають право подати документи на відкриття кримінальної справи, згідно 336 статті Кримінального кодексу України", — розповів Скрипник.

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