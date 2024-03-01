На Черкащині одужує лебідка Герда, яку місяць тому врятували поблизу автошляху. Вона ласує карасями та товаришує з котами.
Як виходжують лебедя розповіла Суспільному керівниця благодійної організації "Крок до тварин" Світлана Лук'яненко.
Врятував лебідку Юрій Александров. Він працює на заправці. Птаха на дорозі помітив відвідувач й повідомив працівникам.
"Трошечки не відразу, але впіймали. Злітав, втікав, стояв прям біля траси й, таке враження, наче шукав допомоги в людей".
Як розповів ветлікар Ігор Павленко, птах потрапив до них із травмованим оком:
"Птиця потрапила до нас із травмованим оком. Ми постійно крапаємо їй ліки. Я думаю, за декілька тижнів, вона стабілізується".
Лебідка була знесилена та нічого не їла.
"Після того, як пройшли курс реабілітації, тобто подавали вітамінки, пройшли легкий курс антибіотикотерапії, тварина пішла на одужання й уже в задовільному стані. Приходимо, балакаємо з нею, гладимо її. Оце любов’ю, ласкою — отак ми адаптувалися".
Керівниця Благодійної організації "Крок до тварин" Світлана Лук’яненко розповіла, що прізвисько лебідці обрали за її примхливий характер.
"Такий норовливий характер, чисто жіночий. Отак як вона сказала, так воно і буде. Якщо ми її поставили щось їсти, а вона цього не хоче, значить вона його їсти не буде. Чистоту дуже любить. Якщо щось там випаде з відеречка, то вона бере і складає назад. Тобто повинен бути порядок в неї".
У щоденному раціоні Герди свіжа риба:
"Даємо ми їй маленьку свіженьку рибку. Карасики. Якраз, щоб їй поміщалися в дзьоб. З рук вона їсти не буде. Махає «ні». Ми її обов’язково кидаємо у відеречко. І вже звідти вона буде їх їсти".
Окрім карасів, лебідці дають зерно та овочі.
"Вже додали: кукурудзу, пшеничку, свіжу рибку, салат, потерту моркву, бурячок тертий".
Птаха живе поряд з котами. Зі слів Світлани, кішка Маша ні на крок не відходить від Герди. Але та обрала за подругу іншу кішку. Полюбляє лебідка чепуритися: купатись, прибрати себе. Як потеплішає, Герду випустять на річку Тясмин:
"Там, уже сказали, один лебідь прилетів, і можливо, він її чекає", — розповіла Світлана.
Надсилайте новини про події з життя на Черкащині