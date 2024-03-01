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Дружить з котами та ласує карасями: як одужує врятована на Черкащині лебідка
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Дружить з котами та ласує карасями: як одужує врятована на Черкащині лебідка

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На Черкащині одужує лебідка Герда, яку місяць тому врятували поблизу автошляху. Вона ласує карасями та товаришує з котами.

Як виходжують лебедя розповіла Суспільному керівниця благодійної організації "Крок до тварин" Світлана Лук'яненко.

Врятував лебідку Юрій Александров. Він працює на заправці. Птаха на дорозі помітив відвідувач й повідомив працівникам.

"Трошечки не відразу, але впіймали. Злітав, втікав, стояв прям біля траси й, таке враження, наче шукав допомоги в людей".

Була знесилена та нічого не їла: на Черкащині одужує врятована лебідка
Фото: Суспільне Черкаси

Як розповів ветлікар Ігор Павленко, птах потрапив до них із травмованим оком:

"Птиця потрапила до нас із травмованим оком. Ми постійно крапаємо їй ліки. Я думаю, за декілька тижнів, вона стабілізується".

Лебідка була знесилена та нічого не їла.

Була знесилена та нічого не їла: на Черкащині одужує врятована лебідка
Фото: Суспільне Черкаси

"Після того, як пройшли курс реабілітації, тобто подавали вітамінки, пройшли легкий курс антибіотикотерапії, тварина пішла на одужання й уже в задовільному стані. Приходимо, балакаємо з нею, гладимо її. Оце любов’ю, ласкою — отак ми адаптувалися".

Керівниця Благодійної організації "Крок до тварин" Світлана Лук’яненко розповіла, що прізвисько лебідці обрали за її примхливий характер.

Була знесилена та нічого не їла: на Черкащині одужує врятована лебідка
Фото: Суспільне Черкаси

"Такий норовливий характер, чисто жіночий. Отак як вона сказала, так воно і буде. Якщо ми її поставили щось їсти, а вона цього не хоче, значить вона його їсти не буде. Чистоту дуже любить. Якщо щось там випаде з відеречка, то вона бере і складає назад. Тобто повинен бути порядок в неї".

У щоденному раціоні Герди свіжа риба:

"Даємо ми їй маленьку свіженьку рибку. Карасики. Якраз, щоб їй поміщалися в дзьоб. З рук вона їсти не буде. Махає «ні». Ми її обов’язково кидаємо у відеречко. І вже звідти вона буде їх їсти".

Була знесилена та нічого не їла: на Черкащині одужує врятована лебідка
Фото: Суспільне Черкаси

Окрім карасів, лебідці дають зерно та овочі.

"Вже додали: кукурудзу, пшеничку, свіжу рибку, салат, потерту моркву, бурячок тертий".

Птаха живе поряд з котами. Зі слів Світлани, кішка Маша ні на крок не відходить від Герди. Але та обрала за подругу іншу кішку. Полюбляє лебідка чепуритися: купатись, прибрати себе. Як потеплішає, Герду випустять на річку Тясмин:

"Там, уже сказали, один лебідь прилетів, і можливо, він її чекає", — розповіла Світлана.

Була знесилена та нічого не їла: на Черкащині одужує врятована лебідка
Фото: Суспільне Черкаси

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