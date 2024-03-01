У Дніпрі відкрили центр медичної реабілітації для переселенців з Луганщини

Центр медичної реабілітації Лисичанської багатопрофільної лікарні відкрили 1 березня в Дніпрі. Тут безкоштовно лікуватимуться переселенці та військовослужбовці, які відновлюються після поранень. Можна буде проходити лікування амбулаторно, також працюватиме стаціонар. Надаватимуть тут й психологічну та консультаційну допомогу.

Костянтин Казначеєв — перший пацієнт центру реабілітації Лисичанської багатопрофільної лікарні. Тут 54-річний чоловік відновлюватиметься після поранень на фронті. Боронив країну в 2015-2016 роках, звільнився. В лютому 2022 року, з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ знов пішов воювати.

"Трощили ми тих окупантів, колони били. Всю Запорізьку область ми перекривали. До кінця травня. З першого дня війни ми перекривали цю Запорізьку область. Потім перестали колони гнати", — розповів військовослужбовець Костянтин.

Перше поранення отримав ще 2015 року, тоді снаряд влучив в бліндаж, за два роки повномасштабного вторгнення — було ще чотири контузії.

"Щось в голові, якийсь "інфаркт мозку". Я в медицині не дуже розуміюсь. Але я знаю точно, що підлікуюся і знов піду їх бити. Хоча мене вже списали, в мене І група інвалідності. Їх треба трощити. В мене будинок в Генічеську під окупацією, треба ж відбивати його, як же так", — зазначив чоловік.

Військовослужбовець ЗСУ Костянтин Казначеєв, Дніпро. Фото: Суспільне Донбас

У цьому центрі безкоштовно проходитимуть реабілітацію військовослужбовці та переселенці.

Любов Зайцева — з окупованого нині Лисичанська. Жінка займається в спортивній залі — болять коліна.

"І через вік вже, і через травми. А рука — в мене був перелом, стоїть пластинка. А коліна, спина — це вже вікове", — розповіла переселенка.

Переселенець з Лисичанська Ельдар приходить у реабілітаційний центр лікувати колінний суглоб: "У мене була травма ноги десять років тому, і зараз колінний суглоб дав про себе знати, і прийшов сюди до реабілітаційного центру. Приходитиму займатися, як буде вільний час, намагатимуся прийти".

Переселенець з Лисичанська Ельдар лікує у реабілітаційному центрі колінний суглоб, Дніпро. Кадр з відео Суспільне Донбас

На стаціонарне лікування в центрі можуть прийняти 20 людей. Сюди закупили обладнання на 25 мільйонів гривень. Гроші з державного, місцевого бюджетів та від міжнародних донорів.

"Є актуатор — двигун, який бере і розпрацьовує суглоби. Ставите пацієнта, виставляєте для нього положення відповідне, берете пульт керування, виставляєте максимальний, мінімальний. Він на кон'юнктуру реагує, а це означає, що він може розпрацьовувати кон'юнктуру будь-якого суглоба. В нас буде колінний, ліктьовий, зап'ястний, гомілковостопний суглоб — чотири суглоби він спрацьовує", — розповів медичний інженер Владислав Чорний.

Центр медичної реабілітації Лисичанської багатопрофільної лікарні, 1 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

За словами начальника Луганської обладміністрації Артема Лисогора, також у лікарні облаштувати відділення ЦНАПу "єВетеран".

"Одразу тут організували відділення ЦНАПу "єВетеран" — людина прийшла профілактично проходити реабілітацію, але в неї є питання по документах, по житлу, по виплатах, — надав документи", — зазначив Артем Лисогор.

У Центрі медичної реабілітації "Лисичанської багатопрофільної лікарні" працює 41 лікар.

"Взагалі курс лікування складає від 14 до 18 днів. Залежить від тяжкості пацієнта. У нас 20 місць — це стаціонарно 40 пацієнтів в місяць", — розповіла в.о. генеральної директорки КНП "Лисичанська багатопрофільна лікарня" Євгенія Гавриш.

Всього в Дніпрі живуть 12 тисяч переселенців з Лисичанська, а загалом — 44 тисячі людей, які виїхали з Луганської області через війну.

Центр медичної реабілітації Лисичанської багатопрофільної лікарні, 1 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Також у лікарні надаватимуть психологічну та консультаційну допомогу.

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