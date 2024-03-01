НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Лютий на Волині був найтеплішим за усі роки спостережень — гідрометеоцентр
ПОГОДАРегіони

Лютий на Волині був найтеплішим за усі роки спостережень — гідрометеоцентр

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Лютий 2024 року на Волині виявився найтеплішим за усі роки синоптичних спостережень в області, які ведуться із 1944 року.

Про це повідомили у Волинському гідрометеоцентрі.

Середньомісячна температура в лютому по області становила +5,0°. Цей показник, кажуть синоптики, на 6,5°С вище за кліматичну норму.

Попередній найтепліший лютий був у 1990 році з середньомісячною температурою +4,0°.

За даними гідрометеоцентру, найхолодніше на Волині було 19 лютого, коли мінімальна температура знижувалась до 3-6°С морозу, а найтепліше – 12 і 27 лютого, коли максимальна температура повітря досягла 14-17°С тепла.

За місяць на Волині випало від 41 до 50 мм опадів, що становить 112-157% від місячної норми, додали синоптики.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Якою буде погода на Закарпатті 4-5 березня
Якою буде погода на Закарпатті 4-5 березня
Село Вілія Острозької громади
Побив три температурні рекорди: рівненські синоптики розповіли, яким був лютий 2024 року
Якою буде погода 4–5 березня: прогноз синоптиків
Якою буде погода 4–5 березня: прогноз синоптиків
Погода, Крим, Ялта
Хмарно та без опадів: погода в окупованому Криму на 3 березня
На початок