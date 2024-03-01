НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Втрати Волині: в громадах сповістили про загибель ще чотирьох захисників
СМЕРТЬРегіони

Втрати Волині: в громадах сповістили про загибель ще чотирьох захисників

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

1 березня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще четверо бійців з Волині: Андрій Боратинець, Ігор Савчук, Володимир Мисковець і Олександр Смуров.

Андрій Боратинець

25 лютого у Донецькій області загинув військовослужбовець із Нововолинська Андрій Боратинець, повідомили у міській раді.

Загинув боєць ЗСУ з Нововолинська Андрій Боратинець
Андрій Боратинець.

Полеглому захиснику було 33 роки. 1 березня в громаду доставили тіло загиблого воїна, прощання з Андрієм Боратинцем відбудеться у суботу, бійця поховають на місцевій Алеї Слави.

Ігор Савчук

Про втрату також повідомили в Устилузькій громаді — 29 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання загинув захисник Ігор Савчук.

Загинув боєць ЗСУ з Волині Ігор Савчук
Ігор Савчук.

Старшому солдату було 33 роки. Останній бій військовий прийняв біля населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області.

Олександр Смуров

Лучанину Олександру Смурову було 54 роки. За даними міськради, військовослужбовець служив на посаді начальника зв’язку військової частини.

Загинув боєць з Луцька Олександр Смуров
Олександр Смуров.

Старший лейтенант загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Шахове Донецької області. Дату прощання з полеглим бійцем сповістять додатково.

Володимир Мисковець

Надвечір у Луцькій громаді сповістили про ще одну втрату — 26 лютого в районі населеного пункту П'ятихатки Запорізької області загинув Володимир Мисковець.

Полеглому солдату був 51 рік. Лучанин служив у війську на посаді кулеметника піхотного відділення піхотного взводу. Дату і місце прощання з Володимиром Мисковцем повідомлять пізніше.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
У лікарні в Одесі померла 61-річна жінка внаслідок атаки РФ 23 лютого
У лікарні в Одесі померла 61-річна жінка внаслідок атаки РФ 23 лютого
На Запорізькому напрямку загинув кулеметник з Хмельниччини Андрій Кравчук
На Запорізькому напрямку загинув кулеметник з Хмельниччини Андрій Кравчук
В Івано-Франківській громаді попрощаються з полеглим бійцем Віталієм Олексиним
В Івано-Франківській громаді попрощаються з полеглим бійцем Віталієм Олексиним
На початок