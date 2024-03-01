Втрати Волині: в громадах сповістили про загибель ще чотирьох захисників

1 березня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще четверо бійців з Волині: Андрій Боратинець, Ігор Савчук, Володимир Мисковець і Олександр Смуров.

Андрій Боратинець

25 лютого у Донецькій області загинув військовослужбовець із Нововолинська Андрій Боратинець, повідомили у міській раді.

Андрій Боратинець.

Полеглому захиснику було 33 роки. 1 березня в громаду доставили тіло загиблого воїна, прощання з Андрієм Боратинцем відбудеться у суботу, бійця поховають на місцевій Алеї Слави.

Ігор Савчук

Про втрату також повідомили в Устилузькій громаді — 29 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання загинув захисник Ігор Савчук.

Ігор Савчук.

Старшому солдату було 33 роки. Останній бій військовий прийняв біля населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області.

Олександр Смуров

Лучанину Олександру Смурову було 54 роки. За даними міськради, військовослужбовець служив на посаді начальника зв’язку військової частини.

Олександр Смуров.

Старший лейтенант загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Шахове Донецької області. Дату прощання з полеглим бійцем сповістять додатково.

Володимир Мисковець

Надвечір у Луцькій громаді сповістили про ще одну втрату — 26 лютого в районі населеного пункту П'ятихатки Запорізької області загинув Володимир Мисковець.

Полеглому солдату був 51 рік. Лучанин служив у війську на посаді кулеметника піхотного відділення піхотного взводу. Дату і місце прощання з Володимиром Мисковцем повідомлять пізніше.

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