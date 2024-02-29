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Дружать з дикобразами та мавпами: у Луцькому зоопарку живуть 50 котів
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Дружать з дикобразами та мавпами: у Луцькому зоопарку живуть 50 котів

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На території Луцького зоопарку поруч із дикими звірами мешкають 50 котів. Тварин до комунального закладу у різний час підкинули люди.

Про це розповіла Суспільному директорка закладу Людмила Денисенко.

У кожного з працівників вдома є котики

Зі слів керівниці комунального закладу, пів сотні котів — це лише ті, що залишилися жити на території. Усього за останні роки через заклад "пройшли" орієнтовно 250 котів. Тобто, дві сотні, зусиллями персоналу, роздали. Багатьох забрали до себе додому працівники зоопарку.

коти Луцького зоопарку
Людмила Денисенко і коти. Суспільне Луцьк
"У кожного із 60 працівників зоопарку вдома є 1-3 котики, яких вони забрали свого часу з підкинутих. Люди повинні відповідальніші бути й розуміти, що це не іграшка, що це живе створіння, яке буде з вами мінімум 10-12 або й 15 років", — говорить Людмила Денисенко.

Зі слів очільниці закладу, котів до зоопарку люди зносять підбираючи на вулиці або відмовляються від власних, домашніх. Хоча, працівники звіринця постійно наголошують, що в них не притулок для домашніх улюбленців.

Живуть з дикобразами та мавпами: у Луцькому зоопарку оселилося 50 котів
Зять — кіт Луцького зоопарку. Суспільне Луцьк

Лише вологий корм для котів щодня обходиться у 500 гривень. Це не рахуючи натуральної їжі та сухих кормів. Також на плечі зоопарку лягає стерилізація та лікування.

"Взагалі ми про це кричимо і волаємо, що завжди треба нести відповідальність за тварину до кінця, а не перекладати її на інших. Без благодійників ми, звісно, не впоралися б", — каже керівниця звіринця.
Живуть з дикобразами та мавпами: у Луцькому зоопарку оселилося 50 котів
Коти Луцького зоопарку. Суспільне Луцьк

"У вас закрита з дикобразами кішка!"

Зі слів Людмили Денисенко, усі коти мають свій характер і свою територію. Є коти, які не можуть ні з ким ужитися, а є такі, що між собою дуже товаришують.

Є кицька, яка товаришує з дикобразами. Кішку звуть Ліза, її часто можна побачити у їхньому вольєрі. Зі слів директорки, відвідувачі часто повідомляють про це сусідство працівників зоопарку.

"Вони (відвідувачі — ред.) прибігають в паніці й кажуть: "У вас закрита з дикобразами кішка!" Але ми вже часто про це розповідаємо і люди скоро будуть розуміти, що вона з ними товаришує. Вона по пів дня висиджує з дикобразами у вольєрі", — розповіла Людмила Денисенко.
Коти Луцького зоопарку
Киця Ліза йде у вольєр з дикобразами. Суспільне Луцьк

Анфіса ходила гратися із мавпеням

Під опікою доглядальниці відділу приматів Іванни Репецької — п'ятеро котів. Каже, що ввечері усіх їх мусить позбирати й занести ночувати у тепле приміщення. Пригадує, що тішила своєю не типовою поведінкою кицька Анфіса.

Вона, коли була кошеням, полюбляла залазити до вольєра червоних мавп і гратися з мавпеням.

"Там така любов була! Через сітку постійно бігала, гралася. Лео (мавпеня) трішки підростав і в неї характер змінився, то вони зараз вже не особливо дружать", — пригадує доглядальниця Іванна Репецька.
Дружать з дикобразами та мавпами: у Луцькому зоопарку живуть 50 котів
Іванна Репецька з Анфісою. Суспільне Луцьк

Зі слів директорки зоопарку траплялося, що до зоопарку підкидали породистих, доглянутих котів. Стерилізованого "шотландця" принесли до воріт із лотком, мискою та запискою.

"Там писало, що робіть із ним, що хочете. Але кіт настільки зрозумів, що його зрадили. Він ні разу не робив спроби залишити зоопарк чи десь втекти. Коти відчувають, що їх зрадили та вже тримаються того місця, де їх лишили", — розповіла директорка.

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