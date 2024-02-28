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Виплати мобілізованим: вінничанин просить виділити гроші з міського бюджету
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Виплати мобілізованим: вінничанин просить виділити гроші з міського бюджету

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Виплати мобілізованим: вінничанин просить виділити гроші з міського бюджету
Фото: Суспільне/Житомир

Запровадити грошові виплати мобілізованим вінничанам з міського бюджету просить Микола Філонов. Про це йдеться на сайті місцевих петицій.

Чоловік пропонує виділити по 50 тисяч гривень тим, хто добровільно підпише контракт із ЗСУ і по 30 тисяч гривень мобілізованим мешканцям міста Вінниці.

"Останнім часом суспільство жваво обговорює питання нової хвилі мобілізації, адже для успішної оборони та контрнаступу існує потреба у людях, а ті вояки ЗСУ, які уже понад два роки перебувають в окопах справедливо потребують ротації", — йдеться у петиції.

Наразі петиція набрала 99 голосів із 350 потрібних. До кінця збору підписів залишилось 13 днів.

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