Виплати мобілізованим: вінничанин просить виділити гроші з міського бюджету

Запровадити грошові виплати мобілізованим вінничанам з міського бюджету просить Микола Філонов. Про це йдеться на сайті місцевих петицій.
Чоловік пропонує виділити по 50 тисяч гривень тим, хто добровільно підпише контракт із ЗСУ і по 30 тисяч гривень мобілізованим мешканцям міста Вінниці.
"Останнім часом суспільство жваво обговорює питання нової хвилі мобілізації, адже для успішної оборони та контрнаступу існує потреба у людях, а ті вояки ЗСУ, які уже понад два роки перебувають в окопах справедливо потребують ротації", — йдеться у петиції.
Наразі петиція набрала 99 голосів із 350 потрібних. До кінця збору підписів залишилось 13 днів.
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