"Наш тато тепер янгол-охоронець": історії дітей загиблих військовослужбовців

Минає другий рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Війна продовжує забирати життя.

Софія Артемчук

Софії Артемчук чотири роки. Батько дівчинки, Олег Артемчук, пішов на фронт добровольцем, служив у 35 окремій бригаді морської піхоти, був штурмовиком та розвідником. 1 серпня 2023 року поблизу села Макарівка Донецької області батько Софії загинув внаслідок авіаудару.

Іван та Софія Бабенки

Восьмирічний Іван навчається у третьому класі, його чотирирічна сестра Софія ходить до дитсадочка. Батьки дітей — військовослужбовці. Наразі Ваню та Соню виховує мама, їхній тато Михайло Бабенко загинув у бою 1 листопада 2022 року в селі Олександрівка Херсонської області.

Ярослав Великий

Ярославу чотири роки. Разом з мамою Наталією він переїхав до Одеси з міста Южноукраїнськ, де на алеї Слави похований його тато — військовослужбовець Федір Великий. Батько хлопчика загинув на фронті 13 жовтня 2022 року.

Суспільне розповість Вам історії чотирьох дітей, підопічних благодійного фонду “Діти Героїв”. Їхні батьки загинули, захищаючи Україну.