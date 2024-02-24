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"Наш тато тепер янгол-охоронець": історії дітей загиблих військовослужбовців.СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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"Наш тато тепер янгол-охоронець": історії дітей загиблих військовослужбовців.СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Минає другий рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Війна продовжує забирати життя.

Софія Артемчук

Софії Артемчук чотири роки. Батько дівчинки, Олег Артемчук, пішов на фронт добровольцем, служив у 35 окремій бригаді морської піхоти, був штурмовиком та розвідником. 1 серпня 2023 року поблизу села Макарівка Донецької області батько Софії загинув внаслідок авіаудару.

Іван та Софія Бабенки

Восьмирічний Іван навчається у третьому класі, його чотирирічна сестра Софія ходить до дитсадочка. Батьки дітей — військовослужбовці. Наразі Ваню та Соню виховує мама, їхній тато Михайло Бабенко загинув у бою 1 листопада 2022 року в селі Олександрівка Херсонської області.

Ярослав Великий

Ярославу чотири роки. Разом з мамою Наталією він переїхав до Одеси з міста Южноукраїнськ, де на алеї Слави похований його тато — військовослужбовець Федір Великий. Батько хлопчика загинув на фронті 13 жовтня 2022 року.

Суспільне розповість Вам історії чотирьох дітей, підопічних благодійного фонду “Діти Героїв”. Їхні батьки загинули, захищаючи Україну.

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