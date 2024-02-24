За добу на фронті відбулось 69 бойових зіткнень з російською армією — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень з російським військом.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 24 лютого.

"Загалом протягом доби противник завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах України", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали близько 30 населених пунктів. Серед них: Іскрисківщина, Волфине, Попівка, Павлівка Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку російські підрозділи наступальних (штурмових) дій не вели. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де він намагався прорвати оборону. Від артилерійських та мінометних обстрілів з боку окупантів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них: Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де окупанти намагались покращити своє тактичне положення. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Богданівка, Нью-Йорк та Диліївка Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 11 атак окупантів у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Бердичі, Семенівка, Новобахмутівка, Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Новобахмутівка, Очеретине, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російські підрозділи в районі Новомихайлівки Донецької області, де вони 23 рази намагались прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Росіяни також завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів у районі населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них: Полтавка, Малинівка, Червоне, Роботине, Малі Щербаки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій ЗСУ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Серед них: Новотягинка, Тягинка, Кринки, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 радіолокаційній станції армії РФ.