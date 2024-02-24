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ДБР провело обшуки в управлінні Нацполіції Волині. Що відомо
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ДБР провело обшуки в управлінні Нацполіції Волині. Що відомо

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Керівник ГУ НП Волині Юрій Крошко
Керівник ГУ НП Волині Юрій Крошко, жовтень 2022 рік. Фото: Нацполіція Волині

У Головному управлінні нацполіції Волині прокоментували інформацію про обшуки в приміщенні управління та в кабінеті керівника Юрія Крошка.

Зі слів речниці Ольги Бузулук, Юрій Крошко наразі не затриманий та перебуває на службі.

Ввечері 24 лютого у соцмережах та телеграм-каналах з'явилася інформація про нібито затримання начальника Нацполіції у Волинській області.

Попереднього відомо, що обшуки проводилися у рамках справи про продаж гуманітарних авто. Ольга Бузулук наразі цю інформацію заперечила.

Станом на вечір 24 лютого Суспільне намагається отримати офіційний коментар щодо обшуків в Держбюро розслідувань. За коментарем ми звернулися до речниці Ольги Чиканової. Станом на вечір 24 лютого вона не відповіла.

Що відомо про очільника Юрія Крошка

Юрію Крошку 46 років. Службу в органах внутрішніх справ розпочав з оперуповноваженого відділу по боротьбі зі злочинністю Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Житомирській області. В період з 1998 по 2018 роки працював на різних посадах у поліції Житомирської області та заступником начальника управління у Кіровоградській області.

Посаду очільника Головного управління Національної поліції у Волинській області обіймав з березня 2020 року.

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