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На Сумщині поховали військовослужбовця Євгена Мельника
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На Сумщині поховали військовослужбовця Євгена Мельника

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24 лютого у Шосткинському районі на Сумщині поховали 39-річного військовослужбовця з села Імшана Євгена Мельника. Чоловік загинув 10 лютого на Донеччині.

Однокласниця загиблого Марина була його сусідкою. Вони з Євгеном знайомі з дитячого садка.

Після школи він пішов у Сумський університет, ми всі розбіглися однокласники, а він повернувся додому, був біля мами, працював. Завжди, коли ми зустрічалися він завжди був на позитиві, ніколи не показував якусь проблему, був дуже позитивною людиною.
На Сумщині поховали військовослужбовця Євгена Мельника
Фото: Суспільне Суми

Євгена мобілізували у червні 2023 року, розповів староста села Володимир Кравченко.

Потрапив під артилерійський обстріл і загинув. Ми отримали звістку, спочатку, що пропав безвісти, а потім, що загинув. У нього залишився вісімнадцятирічний син, який проживає в Сумах, мати Марія Миколаївна і брат Дмитро.
На Сумщині поховали військовослужбовця Євгена Мельника
Фото: Суспільне Суми

Односельчанин військовослужбовця Петро розповів, що Євген був дуже працьовитий і завжди брався за будь-яку роботу.

Ви бачите, як зараз з роботою, підробляв то там, то там – де найде щось. Хороший хлопець, так вже доля розпорядилась, що пішов воювати.
На Сумщині поховали військовослужбовця Євгена Мельника
Фото: Суспільне Суми

Люди проводжали захисника стоячи на колінах.

На Сумщині поховали військовослужбовця Євгена Мельника
Фото: Суспільне Суми

Як повідомила секретарка Ямпільської селищної ради Світлана Чудеса, Євген Мельник став двадцять першим військовослужбовцем з Ямпільської громади, який загинув на російсько - українській війні.

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