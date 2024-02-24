На Сумщині поховали військовослужбовця Євгена Мельника

24 лютого у Шосткинському районі на Сумщині поховали 39-річного військовослужбовця з села Імшана Євгена Мельника. Чоловік загинув 10 лютого на Донеччині.

Однокласниця загиблого Марина була його сусідкою. Вони з Євгеном знайомі з дитячого садка.

Після школи він пішов у Сумський університет, ми всі розбіглися однокласники, а він повернувся додому, був біля мами, працював. Завжди, коли ми зустрічалися він завжди був на позитиві, ніколи не показував якусь проблему, був дуже позитивною людиною.

Фото: Суспільне Суми

Євгена мобілізували у червні 2023 року, розповів староста села Володимир Кравченко.

Потрапив під артилерійський обстріл і загинув. Ми отримали звістку, спочатку, що пропав безвісти, а потім, що загинув. У нього залишився вісімнадцятирічний син, який проживає в Сумах, мати Марія Миколаївна і брат Дмитро.

Фото: Суспільне Суми

Односельчанин військовослужбовця Петро розповів, що Євген був дуже працьовитий і завжди брався за будь-яку роботу.

Ви бачите, як зараз з роботою, підробляв то там, то там – де найде щось. Хороший хлопець, так вже доля розпорядилась, що пішов воювати.

Фото: Суспільне Суми

Люди проводжали захисника стоячи на колінах.

Фото: Суспільне Суми

Як повідомила секретарка Ямпільської селищної ради Світлана Чудеса, Євген Мельник став двадцять першим військовослужбовцем з Ямпільської громади, який загинув на російсько - українській війні.

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