Російська армія вночі 23 лютого атакувала Одещину безпілотниками. Сили ППО збили у регіоні п’ять шахедів, проте уламки одного з них знищило квартиру у Приморському районі Одеси. Одна людина загинула, троє у лікарні. На місці побували кореспонденти Суспільного.

В одній з квартир загинув 71-річний тяжкохворий чоловік та отримала поранення його дружина. У жінки не лишилося нікого, крім онука та свахи, яка планує забрати її до себе.

"Він лежав, він був дуже хворий, тяжко. Дуже, я була позавчора в них. Він кволий, бідненький, мабуть, навіть не відчув, як загинув. Він ніякий вже був. Зараз залишилась без хати (дружина загиблого, — прим. ред.) Я живу одна, чоловік теж помер. Заберу її до себе", — розповіла сваха загиблого, Мінадора Чупарова.

Мінадора Чупарова. Фото: Суспільне Одеса

Пошкоджений будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Вибуховою хвилею розбило вікно автівки Віталія Полякова. Неподалік місця влучання – квартира його матері, якої на момент атаки не було вдома. Сам чоловік одразу кинувся гасити пожежу разом із мешканцями:

"Одягнув те, що було. Почув, що дочка обгорілої жінки кричала про допомогу. Зайшов, намагався погасити довкола, бо жінка вже можна сказати обгоріла була. Намагався водою допомогти їй, щоб далі полум'я не розповсюджувалось на неї як мінімум".

Віталій Поляков. Фото: Суспільне Одеса

Автівка Віталія Полякова. Фото: Суспільне Одеса

У домівці Данила, який живе поруч зі зруйнованою квартирою, частково вилетіла рама та посипалася штукатурка. Чоловік розповів, що чув під час атаки:

"Почалася тривога, пішли сіли в туалет, де дві стіни. Сидимо-сидимо і тут різко чуємо звук. Свист розганяється на повні оберти. Як влітає і моментально, в один момент, пух – і все. Усі були в шоці, відразу вибігли, почали гасити пожежу. Тітка вибігла одразу шланг підключила. Чекали на пожежних хвилин 40. Приїхали. Тут уже почався натовп, виривати почали стіни до кінця, щоб людей визволити".

Пошкоджений будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Після атаки до лікарні потрапили троє людей, розповів директор однієї з лікарень Одеси Денис Себов. Дві людини у критичному та важкому стані, ще одна у стані середньої тяжкості:

"Перша постраждала з діагнозом мінно-вибухової травми, опікового ураження близько 70% поверхні тіла, дійшла у вкрай важкому стані, опікового шоку. Станом на теперішній час стан критичний.

Друга постраждала з діагнозом мінно-вибухової травми. 30% опікове ураження поверхні тіла. Надійшла у дуже тяжкому стані. Зараз стан залишається тяжким. Третя постраждала: мінно-вибухова травма, перелом правої гомілки двох кісточок, опікове ураження близько 10%, стан стабільний".

Пошкоджений будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Над Одещиною під час атаки знищили п’ять російських дронів, розповіла керівниця пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Один із безпілотників маневрував над містом і після збиття впав на житловий квартал:

"Особливість атак дронами в тому, що ворог останнім часом все частіше спрямовує їх по напрямку житлових кварталів, промислових об'єктів, безпосередньо населених пунктів. У цьому випадку очевидне намагання ускладнити збиття таких дронів.

Робота сил протиповітряної оборони була дуже щільною, але з урахуванням умов місцевості. І, незважаючи на це, один з збитих дронів все ж таки в житлових квартал, де було пошкоджено одну з квартир, фактично зруйновано".

На місці влучання працюють комунальники, які розбирають завали та виносять сміття.