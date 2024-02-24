НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Понад рік вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬЗСУНОВИНИРегіони

Понад рік вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Понад рік вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника
Колаж Суспільне / фото Городищенська тергромада

На Черкащині поховали загиблого на Донеччині захисника старшого солдата Олександра Канівця. Громада Городищини провела Героя "живим коридором".

Олександр Канівець був механіком-водієм механізованого взводу окремої механізованої бригади, розповіла у коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

"Старший солдат Олександр Канівець загинув 12 жовтня 2022 року під час бою в районі населеного пункту Опитне Донецької області",— розповіла речниця.

Олександр був жителем села Хлистунівка що на Городищині. Понад рік його вважали зниклим безвісти.

Громада провела полеглого захисника "живим коридором". Поховали на Ружинівському цвинтарі у Хлистунівці.

Полеглому Герою було 32 роки.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Зеленський
Зеленський по відеозв'язку взяв участь у зустрічі лідерів країн G7, яку ініціювала Італія
Румунія, Констанца, мітинг до другої річниці вторгнення РФ
Херсонці за кордоном: фоторепортаж з мітингів та заходів з нагоди другої річниці вторгнення РФ
Маріуполь
"Народжувала під час штурму лікарні в Маріуполі". Історія сім'ї Савосіних, які виїхали з окупації. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Харків, місто, будинок
Головні новини Харкова та області 24 лютого. Другі роковини повномасштабної війни, трамвай підтримки в Німеччині
На початок