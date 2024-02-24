Понад рік вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника

На Черкащині поховали загиблого на Донеччині захисника старшого солдата Олександра Канівця. Громада Городищини провела Героя "живим коридором".

Олександр Канівець був механіком-водієм механізованого взводу окремої механізованої бригади, розповіла у коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

"Старший солдат Олександр Канівець загинув 12 жовтня 2022 року під час бою в районі населеного пункту Опитне Донецької області",— розповіла речниця.

Олександр був жителем села Хлистунівка що на Городищині. Понад рік його вважали зниклим безвісти.

Громада провела полеглого захисника "живим коридором". Поховали на Ружинівському цвинтарі у Хлистунівці.

Полеглому Герою було 32 роки.

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