Кримські діти, через окупацію півострова, майже не пам'ятають життя там, але вважають себе кримчанами. Родина Вікарчуків виїхала з Криму, коли найстаршій доньці Соні було 4 роки, Єві — 2. Тоді батьки пояснили дітям, що збираються у тривалу подорож.
Родина Барієвих змушена була покинути Крим через тиск та репресії окупаційної влади. У 2015 році, коли чоловік був з черговим відрядженням у Києві, дружина дізналася, що проти нього окупанти відкрили кримінальну справу.
Суспільне Крим поспілкувалось з сімʼям вимушених переселенців та дізналось, чи памʼятають діти Крим.