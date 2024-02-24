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Як живе покоління кримських дітей, які через окупацію не пам'ятають півострів. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Як живе покоління кримських дітей, які через окупацію не пам'ятають півострів. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Кримські діти, через окупацію півострова, майже не пам'ятають життя там, але вважають себе кримчанами. Родина Вікарчуків виїхала з Криму, коли найстаршій доньці Соні було 4 роки, Єві — 2. Тоді батьки пояснили дітям, що збираються у тривалу подорож.

Родина Барієвих змушена була покинути Крим через тиск та репресії окупаційної влади. У 2015 році, коли чоловік був з черговим відрядженням у Києві, дружина дізналася, що проти нього окупанти відкрили кримінальну справу.

Суспільне Крим поспілкувалось з сімʼям вимушених переселенців та дізналось, чи памʼятають діти Крим.

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