У Шостці провели в останню путь військовослужбовця Ігоря Романовського

24 лютого у Шостці на Сумщині провели в останню путь захисника Ігоря Романовського. Військовослужбовець загинув 18 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Про це повідомив голова Шосткинської громади Микола Нога.

Ігор Романовський народився 17 червня 1989 року в селі Івот на Шосткинщині. У Воронізькому професійно-технічному училищі здобув фах тракториста. Працював в агрофірмі, потім переїхав до села Глазове, де також був трактористом.

В Глазовому чоловік познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ніною. Крім дружини у загиблого захисника залишилися брат Роман та двоюрідна сестра Юлія.

Чоловік доєднався до лав ЗСУ 18 грудня 2023 року, загинув 18 лютого 2024 року в районі села Новомихайлiвка Покровського району.

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