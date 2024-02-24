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"Жовте" попередження: на Черкащині прогнозують штормовий вітер
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"Жовте" попередження: на Черкащині прогнозують штормовий вітер

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&quot;Жовте&quot; попередження: на Черкащині прогнозують штормовий вітер
Фото: Суспільне Черкаси

На Черкащині 24 лютого прогнозують рвучкий вітер, що посилюватиметься до небезпечних 15-20 м/с.

Така погода відповідає першому рівню небезпечності, розповів Суспільному начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"У фінальні вихідні календарної зими синоптична ситуація на Черкащині прогнозується без суттєвих змін. Масштабний антициклон зі сходу продовжить блокувати дощові атмосферні фронти західних циклонів, тому опадів не чекаємо. Хвилю аномального тепла підтримають рвучкі вітри південної складової, що посилюватимуться до небезпечних 15-20 м/с", — деталізував синоптик.

З його слів, така погода відповідає першому рівню небезпечності — "жовтому". Це означає, що погодні умови будуть такими, що можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту.

"Сильні пориви вітру можуть пошкоджувати дерева, рекламні щити, лінії електропередач. Будьте уважні під час перебування на вулицях", — додав Віталій Постригань.

"Жовте" попередження: на Черкащині 24 лютого прогнозують штормовий вітер
Черкаський обласний гідрометцентр

За прогнозом, температура повітря вдень 24 лютого становитиме 8-13º тепла.

На початку нового робочого тижня (із 26 лютого - ред.), температурний фон дещо знизиться, хмарність зменшиться, сонця буде більше. Температура вночі очікується в межах 1-6º тепла, вдень потеплішає до 6-11º тепла.

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