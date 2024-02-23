Втрати Волині: у війні з РФ загинули ще двоє бійців

23 лютого в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще двоє бійців з Волині: Олександр Ханов і Михайло Рубан.

Олександр Ханов

У Рожищенській громаді оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибеллю на передовій 46-річного військовослужбовця Олександра Ханова.

Олександр Ханов.

Сержант загинув 21 лютого 2024 року в районі населеного пункту Терни Лиманської громади на Донеччині в результаті скиду гранати з російського БпЛА. Дату і місце прощання з Олександром Хановим сповістять додатково.

Михайло Рубан

Про втрату також повідомили у Вишнівській громаді — 21 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині загинув солдат Михайло Рубан.

Михайло Рубан.

Військовослужбовцю з села Руда було 22 роки. У Михайла Рубана залишилися дружина та двоє маленьких дітей. В громаді триває триденна жалоба.

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