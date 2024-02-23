"Сумчанка" у Туреччині перемогла місцевих спортсменок на змаганнях з індорхокею

Сумський муніципальний спортивний клуб "Сумчанка" у турецькій Аланії продовжує виступ у кубку європейських чемпіонів з індорхокею.

Про це повідомила менеджерка команди Марія Солодовник.

Фото: Марина Солодовник

"Сьогодні другим суперником сумчанок на груповому етапі турніру був турецький клуб "Gaziantep Polisgücü", третім – іспанський "Sanse Complutense". Ми перемогли команду з Туреччини (7:4) і розійшлись миром з іспанками (4:4)", — розповіла Марина Солодовник.

У ворота турецьких спортсменок сьогодні забили Валерія Рудиченко, Валерія Зайцева, Анна Танченко, Анастасія Шишина (двічі), Вероніка Мовчан та Карина Леонова. Іспанками двічі забила Карина Леонова, по голу – Катерина Попова та Валерія Рудиченко.

Завтра сумські хокеїстки зіграють з командою "SK Slavia Prague" з Чехії.

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