"Сумчанка" у Туреччині перемогла місцевих спортсменок на змаганнях з індорхокею

Сумський муніципальний спортивний клуб "Сумчанка" у турецькій Аланії продовжує виступ у кубку європейських чемпіонів з індорхокею.
Про це повідомила менеджерка команди Марія Солодовник.
"Сьогодні другим суперником сумчанок на груповому етапі турніру був турецький клуб "Gaziantep Polisgücü", третім – іспанський "Sanse Complutense". Ми перемогли команду з Туреччини (7:4) і розійшлись миром з іспанками (4:4)", — розповіла Марина Солодовник.
У ворота турецьких спортсменок сьогодні забили Валерія Рудиченко, Валерія Зайцева, Анна Танченко, Анастасія Шишина (двічі), Вероніка Мовчан та Карина Леонова. Іспанками двічі забила Карина Леонова, по голу – Катерина Попова та Валерія Рудиченко.
Завтра сумські хокеїстки зіграють з командою "SK Slavia Prague" з Чехії.
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