Втрати Черкащини: на війні загинув захисник зі Шполянщини

Загинув захисник з Черкащини солдат Ростислав Коротков. Він потрапив під артилерійський обстріл 21 лютого на Донеччині.

Ростислав Коротков був стрільцем-снайпером механізованої роти окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, розповіла у коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Захисник проживав у селі Лебедин на Шполянщині. У зв'язку із втратою, у громаді оголошували триденну жалобу з 22 лютого.

Про прощання та поховання у громаді повідомлять згодом, розповіли в пресслужбі ОТГ.

Полеглому Героєві був 41 рік.

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